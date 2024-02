LightBeam.ai garante US$ 17,8 milhões para elevar a proteção de dados Zero Trust

Revolucionando o cenário da segurança e conformidade digital, LightBeam.ai arrecadou com sucesso US$ 17,8 milhões em uma rodada de financiamento da Série A que gerou intenso interesse dos investidores, levando a um excesso de inscrições. A injeção de novo capital é um voto de confiança na abordagem inovadora da empresa à proteção de dados sensíveis, o que é extremamente pertinente, dadas as crescentes implementações de IA generativa no processamento de dados de clientes.

A plataforma pioneira da LightBeam.ai se esforça para encontrar um equilíbrio entre o potencial da IA ​​generativa e o imperativo de proteção rigorosa de dados. Descrita por Himanshu Shukla, cofundador e CEO, como um catalisador para a inovação responsável, a plataforma promete reforçar a governação da IA, permitindo que as empresas aproveitem a IA enquanto navegam com segurança no emaranhado regulamentar da privacidade de dados.

A plataforma integra o trio de segurança de dados, privacidade e governança de IA, capacitando as empresas a escalar de forma responsável e conquistar novas fronteiras. Ao incorporar IA generativa em sua estrutura, LightBeam.ai oferece recursos de longo alcance para supervisionar informações confidenciais em diversos ecossistemas de dados. Suas ofertas abrangem aspectos como catalogação, gerenciamento de controle e garantia de conformidade regulatória com padrões como PCI, GLBA, GDPR e HIPAA.

Com seu financiamento mais recente, LightBeam.ai está preparada para reforçar seu alcance de mercado, aprimorar suas estratégias de vendas e marketing e consolidar parcerias que se alinhem com sua missão de unificar segurança de dados, privacidade e governança de IA em uma plataforma pioneira e singular.

Liderando a rodada de investimentos estava Vertex Ventures US, com a participação da Dropbox Ventures e o apoio de partes interessadas existentes, como 8VC e Village Global, juntamente com notáveis ​​investidores anjos. Este apoio financeiro estratégico reforça a capacidade da LightBeam.ai de refinar e ampliar sua estrutura de proteção de dados de confiança zero de última geração.

De acordo com Priyadarshi Prasad, cofundador e diretor de produtos, a pedra angular do LightBeam.ai reside em sua abordagem unificada para proteger dados confidenciais, preenchendo a lacuna entre soluções pontuais desarticuladas e governança de IA descoordenada. Esta plataforma, preparada para se tornar o padrão ouro para a gestão de riscos, permite que indústrias sensíveis gerenciem habilmente seus ativos de dados sem comprometer a segurança.

À medida que a transformação digital acelera, as plataformas e ferramentas destinadas a capacitar as organizações para inovar de forma responsável ganham maior importância. No domínio do desenvolvimento no-code, plataformas como AppMaster se destacam por permitir que os usuários criem aplicativos robustos e escaláveis ​​que aderem aos padrões da indústria, tornando imperativo que plataformas de todo o espectro tecnológico priorizem a integração de recursos de segurança robustos em suas ofertas.