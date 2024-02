LightBeam.ai ottiene 17,8 milioni di dollari per elevare la protezione dei dati Zero Trust

Rivoluzionando il panorama della sicurezza e della conformità digitale, LightBeam.ai ha raccolto con successo 17,8 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A che ha visto un intenso interesse da parte degli investitori, portando a un eccesso di sottoscrizioni. L’iniezione di nuovo capitale è un voto di fiducia nell’approccio innovativo dell’azienda alla protezione dei dati sensibili, che è di fondamentale importanza data la crescente implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nell’elaborazione dei dati dei clienti.

La piattaforma pionieristica di LightBeam.ai si sforza di trovare un equilibrio tra il potenziale dell'intelligenza artificiale generativa e l'imperativo di una rigorosa protezione dei dati. Descritta da Himanshu Shukla, co-fondatore e CEO, come un catalizzatore per l'innovazione responsabile, la piattaforma promette di rafforzare la governance dell'intelligenza artificiale, consentendo alle aziende di sfruttare l'intelligenza artificiale navigando in modo sicuro nel groviglio normativo della privacy dei dati.

La piattaforma integra la tripla sicurezza dei dati, privacy e governance dell’intelligenza artificiale, consentendo alle aziende di espandersi in modo responsabile e conquistare nuove frontiere. Incorporando l'intelligenza artificiale generativa nel suo framework, LightBeam.ai offre funzionalità di vasta portata per supervisionare le informazioni sensibili in diversi ecosistemi di dati. Le sue offerte comprendono aspetti come la catalogazione, la gestione del controllo e la garanzia della conformità normativa con standard come PCI, GLBA, GDPR e HIPAA.

Con il suo ultimo finanziamento, LightBeam.ai è destinata a rafforzare la sua presenza sul mercato, migliorare le sue strategie di vendita e marketing e consolidare partnership in linea con la sua missione di unificare la sicurezza dei dati, la privacy e la governance dell'intelligenza artificiale su un'unica piattaforma pioneristica.

A guidare il round di investimento è stata Vertex Ventures US, con la partecipazione di Dropbox Ventures e il sostegno di stakeholder esistenti come 8VC e Village Global, insieme a importanti angel investor. Questo sostegno finanziario strategico rafforza la capacità di LightBeam.ai di perfezionare ed estendere il suo quadro all'avanguardia di protezione dei dati Zero Trust.

Secondo Priyadarshi Prasad, co-fondatore e chief product officer, la pietra angolare di LightBeam.ai risiede nel suo approccio unificato alla protezione dei dati sensibili, colmando il divario tra soluzioni puntuali disgiunte e governance dell'IA non coordinata. Questa piattaforma, destinata a diventare lo standard di riferimento per la gestione del rischio, consente alle industrie sensibili di gestire abilmente le proprie risorse di dati senza compromettere la sicurezza.

Con l’accelerazione della trasformazione digitale, le piattaforme e gli strumenti volti a consentire alle organizzazioni di innovare in modo responsabile acquisiscono maggiore importanza. Nell'ambito dello sviluppo no-code, piattaforme come AppMaster si distinguono consentendo agli utenti di creare applicazioni robuste e scalabili che aderiscono agli standard del settore, rendendo imperativo per le piattaforme di tutto lo spettro tecnologico dare priorità all'integrazione di robuste funzionalità di sicurezza nelle loro offerte.