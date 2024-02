LightBeam.ai stelt $17,8 miljoen veilig om de Zero Trust-gegevensbescherming te verbeteren

LightBeam.ai heeft een revolutie teweeggebracht in het landschap van digitale beveiliging en compliance en heeft met succes 17,8 miljoen dollar binnengehaald in een serie A-financieringsronde, die grote belangstelling van investeerders trok, wat leidde tot een overinschrijving. De injectie van nieuw kapitaal is een blijk van vertrouwen in de baanbrekende aanpak van het bedrijf op het gebied van de bescherming van gevoelige gegevens, die van cruciaal belang is gezien de escalerende inzet van generatieve AI bij de verwerking van klantgegevens.

Het baanbrekende platform van LightBeam.ai streeft naar een evenwicht tussen het potentieel van generatieve AI en de noodzaak van strenge gegevensbescherming. Het platform, dat door Himanshu Shukla, de medeoprichter en CEO, wordt beschreven als een katalysator voor verantwoorde innovatie, belooft het AI-beheer te versterken, waardoor bedrijven AI kunnen inzetten en tegelijkertijd veilig door het regelgevende struikgewas van gegevensprivacy kunnen navigeren.

Het platform integreert de trifecta van gegevensveiligheid, privacy en AI-beheer, waardoor bedrijven op verantwoorde wijze kunnen opschalen en nieuwe grenzen kunnen veroveren. Door generatieve AI in zijn raamwerk te integreren, biedt LightBeam.ai verreikende mogelijkheden om toezicht te houden op gevoelige informatie in diverse data-ecosystemen. Het aanbod omvat aspecten als catalogiseren, controlebeheer en het garanderen van naleving van de regelgeving met standaarden zoals PCI, GLBA, GDPR en HIPAA.

Met de nieuwste financiering zal LightBeam.ai zijn marktbereik vergroten, zijn verkoop- en marketingstrategieën verbeteren en partnerschappen versterken die aansluiten bij zijn missie om gegevensbeveiliging, privacy en AI-beheer te verenigen op een uniek baanbrekend platform.

Vertex Ventures US leidde de investeringsronde, met deelname van Dropbox Ventures en steun van bestaande belanghebbenden zoals 8VC en Village Global, samen met opmerkelijke engelinvesteerders. Deze strategische financiële steun versterkt het vermogen van LightBeam.ai om zijn ultramoderne zero-trust raamwerk voor gegevensbescherming te verfijnen en uit te breiden.

Volgens Priyadarshi Prasad, medeoprichter en Chief Product Officer, ligt de hoeksteen van LightBeam.ai in de uniforme benadering van het beschermen van gevoelige gegevens, waarmee de kloof wordt gedicht tussen onsamenhangende puntoplossingen en ongecoördineerd AI-beheer. Dit platform, dat klaar is om de gouden standaard voor risicobeheer te worden, stelt gevoelige industrieën in staat hun data-assets handig te beheren zonder concessies te doen aan de beveiliging.

Naarmate de digitale transformatie versnelt, krijgen platforms en tools die erop gericht zijn organisaties in staat te stellen verantwoord te innoveren steeds meer betekenis. Op het gebied van no-code ontwikkeling onderscheiden platforms als AppMaster zich doordat ze gebruikers in staat stellen robuuste, schaalbare applicaties te creëren die voldoen aan industriestandaarden, waardoor het voor platforms in het hele technische spectrum absoluut noodzakelijk is om prioriteit te geven aan de integratie van robuuste beveiligingsfuncties in hun aanbod.