LightBeam.ai zabezpiecza 17,8 mln dolarów w celu podniesienia poziomu ochrony danych o zerowym zaufaniu

Rewolucjonizując krajobraz cyfrowego bezpieczeństwa i zgodności, LightBeam.ai z powodzeniem zebrał 17,8 miliona dolarów w rundzie finansowania serii A, która spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co doprowadziło do nadsubskrypcji. Zastrzyk świeżego kapitału jest wotum zaufania dla przełomowego podejścia firmy do ochrony danych wrażliwych, co ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę coraz częstsze wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych klientów.

Pionierska platforma LightBeam.ai stara się znaleźć równowagę pomiędzy potencjałem generatywnej sztucznej inteligencji a koniecznością rygorystycznej ochrony danych. Opisana przez Himanshu Shukla, współzałożyciela i dyrektora generalnego, jako katalizator odpowiedzialnych innowacji, platforma obiecuje wzmocnić zarządzanie sztuczną inteligencją, umożliwiając firmom wykorzystanie sztucznej inteligencji przy jednoczesnym bezpiecznym poruszaniu się w gąszczu przepisów dotyczących prywatności danych.

Platforma integruje trzy elementy: bezpieczeństwo danych, prywatność i zarządzanie sztuczną inteligencją, umożliwiając firmom odpowiedzialne skalowanie i zdobywanie nowych granic. Osadzając generatywną sztuczną inteligencję w swoim środowisku, LightBeam.ai zapewnia dalekosiężne możliwości nadzorowania wrażliwych informacji w różnych ekosystemach danych. Jej oferta obejmuje takie aspekty, jak katalogowanie, zarządzanie kontrolą i zapewnianie zgodności z przepisami, takimi jak standardy PCI, GLBA, RODO i HIPAA.

Dzięki najnowszemu finansowaniu LightBeam.ai ma zamiar zwiększyć swój zasięg rynkowy, ulepszyć strategie sprzedaży i marketingu oraz cementować partnerstwa zgodne z misją ujednolicenia bezpieczeństwa danych, prywatności i zarządzania sztuczną inteligencją na jednej pionierskiej platformie.

Liderem rundy inwestycyjnej była Vertex Ventures US, z udziałem Dropbox Ventures i wsparciem istniejących interesariuszy, takich jak 8VC i Village Global, a także znaczących aniołów biznesu. To strategiczne wsparcie finansowe wzmacnia zdolność LightBeam.ai do udoskonalania i rozszerzania najnowocześniejszych ram ochrony danych o zerowym zaufaniu.

Według Priyadarshi Prasad, współzałożycielki i dyrektora ds. produktu, podstawą LightBeam.ai jest ujednolicone podejście do ochrony wrażliwych danych, wypełniające lukę pomiędzy rozłącznymi rozwiązaniami punktowymi i nieskoordynowanym zarządzaniem sztuczną inteligencją. Platforma ta, która może stać się złotym standardem w zarządzaniu ryzykiem, umożliwia wrażliwym branżom sprawne zarządzanie zasobami danych bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

W miarę przyspieszania transformacji cyfrowej coraz większe znaczenie zyskują platformy i narzędzia mające na celu umożliwienie organizacjom odpowiedzialnego wprowadzania innowacji. W dziedzinie programowania no-code platformy takie jak AppMaster wyróżniają się możliwością tworzenia solidnych, skalowalnych aplikacji zgodnych ze standardami branżowymi, co sprawia, że ​​dla platform z całego spektrum technologii priorytetem jest integracja solidnych funkcji bezpieczeństwa w swoich ofertach.