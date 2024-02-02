LightBeam.ai 获得 1780 万美元资金以提升零信任数据保护

LightBeam.ai彻底改变了数字安全和合规性的格局，在 A 轮融资中成功筹集了 1780 万美元，引起了投资者的强烈兴趣，导致超额认购。新资本的注入是对该公司在敏感数据保护方面的突破性方法投下的信任票，鉴于生成式人工智能在处理客户数据方面的部署不断升级，这一方法至关重要。

LightBeam.ai的开拓性平台致力于在生成式人工智能的潜力和严格数据保护的必要性之间取得平衡。联合创始人兼首席执行官Himanshu Shukla将该平台描述为负责任创新的催化剂，承诺加强人工智能治理，使企业能够利用人工智能，同时安全地应对数据隐私的监管丛林。

该平台集成了数据安全、隐私和人工智能治理的三重功能，使企业能够负责任地扩展和征服新领域。通过将生成式人工智能嵌入到其框架中， LightBeam.ai提供了广泛的功能来监督不同数据生态系统中的敏感信息。其产品涵盖编目、管理控制以及确保符合 PCI、GLBA、GDPR 和 HIPAA 等标准的监管要求等方面。

通过最新的融资， LightBeam.ai将加强其市场拓展，增强其销售和营销策略，并巩固合作伙伴关系，以实现其在单一先锋平台上统一数据安全、隐私和人工智能治理的使命。

本轮投资由Vertex Ventures US领投， Dropbox Ventures参与其中，并得到 8VC 和 Village Global 等现有利益相关者以及著名天使投资者的支持。这种战略性的财务支持增强了LightBeam.ai完善和扩展其最先进的零信任数据保护框架的能力。

联合创始人兼首席产品官Priyadarshi Prasad表示， LightBeam.ai的基石在于其保护敏感数据的统一方法，填补了脱节的单点解决方案和不协调的人工智能治理之间的差距。该平台有望成为风险管理的黄金标准，使敏感行业能够在不影响安全性的情况下灵活地管理其数据资产。

随着数字化转型的加速，旨在帮助组织负责任地进行创新的平台和工具变得越来越重要。在no-code开发领域，像AppMaster这样的平台因允许用户创建符合行业标准的强大、可扩展的应用程序而脱颖而出，这使得整个技术领域的平台必须优先在其产品中集成强大的安全功能。