حصلت شركة LightBeam.ai على مبلغ 17.8 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى حماية البيانات ذات الثقة المعدومة

من خلال إحداث ثورة في مشهد الأمن الرقمي والامتثال، نجحت LightBeam.ai في الحصول على 17.8 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من السلسلة A شهدت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، مما أدى إلى تجاوز الاكتتاب. يعد ضخ رأس المال الجديد بمثابة تصويت بالثقة في النهج الرائد الذي تتبعه الشركة لحماية البيانات الحساسة، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لعمليات النشر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة بيانات العملاء.

تسعى منصة LightBeam.ai الرائدة إلى تحقيق التوازن بين إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وضرورة الحماية الصارمة للبيانات. وصفها Himanshu Shukla ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، بأنها محفز للابتكار المسؤول، وتعد المنصة بتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشركات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع التنقل بشكل آمن في الغابة التنظيمية لخصوصية البيانات.

تدمج المنصة الثلاثية المتمثلة في سلامة البيانات والخصوصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الشركات من التوسع بشكل مسؤول وغزو حدود جديدة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في إطار عمله، توفر LightBeam.ai إمكانات بعيدة المدى للإشراف على المعلومات الحساسة عبر أنظمة بيئية متنوعة للبيانات. تشمل عروضها جوانب مثل الفهرسة وإدارة التحكم وضمان الامتثال التنظيمي للمعايير مثل PCI وGLBA وGDPR وHIPAA.

ومن خلال تمويلها الأخير، من المقرر أن تعمل LightBeam.ai على تعزيز انتشارها في السوق، وتعزيز استراتيجيات المبيعات والتسويق لديها، وتعزيز الشراكات التي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في توحيد أمن البيانات، والخصوصية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي على منصة رائدة واحدة.

قادت Vertex Ventures US جولة الاستثمار، بمشاركة من Dropbox Ventures وبدعم من أصحاب المصلحة الحاليين مثل 8VC وVillage Global، إلى جانب مستثمرين ملائكيين بارزين. يعزز هذا الدعم المالي الاستراتيجي قدرة LightBeam.ai على تحسين وتوسيع إطار عمل حماية البيانات المتطور الخاص بها القائم على الثقة المعدومة.

وفقًا Priyadarshi Prasad ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتج، فإن حجر الزاوية في LightBeam.ai يكمن في نهجها الموحد لحماية البيانات الحساسة، وسد الفجوة بين حلول النقاط المفككة وحوكمة الذكاء الاصطناعي غير المنسقة. هذه المنصة، التي من المتوقع أن تصبح المعيار الذهبي لإدارة المخاطر، تمكن الصناعات الحساسة من إدارة أصول البيانات الخاصة بها ببراعة دون المساس بالأمن.

مع تسارع التحول الرقمي، تكتسب المنصات والأدوات الموجهة لتمكين المؤسسات من الابتكار بشكل مسؤول أهمية متزايدة. في مجال التطوير no-code ، تبرز منصات مثل AppMaster من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تلتزم بمعايير الصناعة، مما يجعل من الضروري للمنصات عبر الطيف التكنولوجي إعطاء الأولوية لدمج ميزات الأمان القوية في عروضهم.