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LightBeam.ai, Sıfır Güven Veri Korumasını Yükseltmek İçin 17,8 Milyon Dolar Sağladı

Şub 02, 2024
LightBeam.ai, Sıfır Güven Veri Korumasını Yükseltmek İçin 17,8 Milyon Dolar Sağladı

Dijital güvenlik ve uyumluluk alanında devrim yaratan LightBeam.ai, yatırımcıların yoğun ilgisini çeken ve aşırı aboneliğe yol açan A Serisi finansman turunda başarıyla 17,8 milyon dolar topladı. Yeni sermaye enjeksiyonu, şirketin hassas veri korumasına yönelik çığır açan yaklaşımına verilen bir güven oyu; bu, Müşteri verilerinin işlenmesinde Üretken Yapay Zeka'nın artan dağıtımları göz önüne alındığında kritik öneme sahip.

LightBeam.ai çığır açan platformu, Üretken Yapay Zekanın potansiyeli ile sıkı veri koruma zorunluluğu arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Kurucu ortak ve CEO Himanshu Shukla tarafından sorumlu inovasyon için bir katalizör olarak tanımlanan platform, yapay zeka yönetimini desteklemeyi, şirketlerin yapay zekadan yararlanırken veri gizliliğine ilişkin yasal düzenlemeler arasında güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlamayı vaat ediyor.

Platform, veri güvenliği, gizlilik ve yapay zeka yönetimi üçlüsünü bir araya getirerek işletmelerin sorumlu bir şekilde ölçeklenmesine ve yeni sınırları aşmasına olanak tanıyor. LightBeam.ai, Üretken Yapay Zeka'yı çerçevesine yerleştirerek, çeşitli veri ekosistemlerindeki hassas bilgileri denetlemek için geniş kapsamlı yetenekler sunar. Teklifleri; kataloglama, kontrolü yönetme ve PCI, GLBA, GDPR ve HIPAA gibi standartlarla mevzuat uyumluluğunu sağlama gibi hususları kapsar.

LightBeam.ai, en son finansmanıyla pazar erişimini güçlendirmeye, satış ve pazarlama stratejilerini geliştirmeye ve veri güvenliği, gizlilik ve yapay zeka yönetimini tek bir öncü platformda birleştirme misyonuyla uyumlu ortaklıkları güçlendirmeye hazırlanıyor.

Yatırım turuna, Dropbox Ventures katılımıyla ve 8VC ve Village Global gibi mevcut paydaşların yanı sıra önemli melek yatırımcıların desteğiyle Vertex Ventures US liderlik etti. Bu stratejik finansal destek, LightBeam.ai son teknoloji ürünü sıfır güven veri koruma çerçevesini iyileştirme ve genişletme kapasitesini güçlendiriyor.

Kurucu ortak ve baş ürün sorumlusu Priyadarshi Prasad göre LightBeam.ai temel taşı, hassas verileri korumaya yönelik birleşik yaklaşımında, ayrık nokta çözümleri ile koordine olmayan yapay zeka yönetimi arasındaki boşluğu doldurmasında yatıyor. Risk yönetiminde altın standart olmaya hazırlanan bu platform, hassas sektörlerin güvenlikten ödün vermeden veri varlıklarını ustalıkla yönetmelerine olanak tanıyor.

Dijital dönüşüm hızlandıkça, kuruluşları sorumlu bir şekilde yenilik yapma konusunda güçlendirmeye yönelik platformlar ve araçlar daha fazla önem kazanıyor. no-code geliştirme alanında, AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların endüstri standartlarına uygun sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak öne çıkıyor ve teknoloji yelpazesindeki platformların, sundukları ürünlere sağlam güvenlik özelliklerini entegre etmeye öncelik vermesini zorunlu hale getiriyor.

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