Workspace progresse avec l'introduction de Duet AI par Google

Google intensifie son jeu technologique en proposant un essai gratuit de Duet AI pour son Workspace, visant à enrichir le système de collaboration de la plateforme avec l'inclusion d'une aide instantanée à l'IA. L'objectif principal de cette intégration réside dans la simplification et l'amélioration de l'expérience de travail collaboratif des utilisateurs.

Réfléchissant aux défis des charges de travail modernes, Aparna Pappu, directrice générale et vice-présidente de Google Workspace, a mentionné dans un article de blog : « Dans l'environnement de travail contemporain, l'afflux constant d'e-mails, les réunions record et le suivi incessant. les hauts rendent souvent le travail écrasant. Et si nous pouvions fournir un partenaire de collaboration intelligent qui réduirait considérablement ce fardeau ? C'est exactement ce que Duet AI offre : permettre aux utilisateurs de se concentrer sur les tâches cruciales tout en s'occupant du reste.

Google prévoit d'intégrer Duet AI dans Google Meet dans le but d'améliorer les expériences de réunion, en résolvant les obstacles tels que la qualité audio/vidéo, la lenteur des connexions Internet et les barrières linguistiques. La nouvelle inclusion vise à accroître la visibilité des participants et à améliorer la clarté audio grâce à des fonctionnalités simulant une présence semblable à celle d'un studio, mettant en lumière l'éclairage et les effets sonores.

Pour rendre la collaboration efficace, des vignettes dynamiques et l'identification des visages offriront des images vidéo individuelles avec des noms pour les participants rejoignant à distance dans les salles de réunion. Google Meet proposera désormais des traductions en temps réel et des sous-titres à traduction automatique dans 18 langues différentes. La plateforme identifiera désormais plusieurs langues parlées et présentera des traductions instantanées.

De plus, grâce à la fonction « prendre des notes pour moi », Duet AI possède la capacité de prendre des notes, des tâches et de capturer des clips vidéo en temps réel, puis d'envoyer un récapitulatif à tous les participants après la réunion. Une autre fonctionnalité notable, « participez pour moi », permet à Duet AI d'être présent à une réunion au nom des utilisateurs, transmettant ainsi leurs messages et leur assurant un récapitulatif résumé.

Google présente également une série de mises à jour, notamment une interface utilisateur remaniée, de nouveaux boutons d'accès rapide et une fonction de recherche améliorée pour aider les utilisateurs à gérer efficacement leurs interactions. En outre, les utilisateurs peuvent désormais interagir avec Duet AI via une fonction de chat, se renseigner sur leur contenu, recevoir les plans des documents à partir d'espaces partagés et rétrospecter les discussions passées qu'ils auraient pu manquer.

