Workspace macht Fortschritte mit der Einführung von Duet AI durch Google

Google verstärkt sein technologisches Potenzial, indem es eine kostenlose Testversion von Duet AI für seinen Workspace anbietet, mit dem Ziel, das Kollaborationssystem der Plattform durch die Einbeziehung sofortiger KI-Hilfe zu bereichern. Das Hauptziel dieser Integration liegt in der Vereinfachung und Verbesserung der kollaborativen Arbeitserfahrung für Benutzer.

Aparna Pappu, GM und Vizepräsidentin von Google Workspace, reflektierte in einem Blogbeitrag über die Herausforderungen der modernen Arbeitsbelastung und erwähnte: „In der modernen Arbeitsumgebung sind der ständige Zustrom von E-Mails, die rekordverdächtigen Besprechungen und die unermüdliche Nachverfolgung wichtig.“ USVs machen die Arbeit oft überwältigend. Was wäre, wenn wir einen intelligenten Kooperationspartner bereitstellen könnten, der diese Belastung erheblich reduzieren würde? „Duet AI bietet genau das – es ermöglicht Benutzern, sich auf die entscheidenden Aufgaben zu konzentrieren, während sie den Rest erledigen.“

Google plant die Integration Duet AI in Google Meet mit der Vision, das Meeting-Erlebnis zu verbessern und Hindernisse wie Audio-/Videoqualität, langsame Internetverbindungen und Sprachbarrieren zu beseitigen. Ziel der neuen Integration ist es, die Sichtbarkeit der Teilnehmer zu erhöhen und die Audioklarheit durch Funktionen zu verbessern, die eine studioähnliche Präsenz simulieren und Beleuchtung und Soundeffekte ins Rampenlicht rücken.

Um die Zusammenarbeit effizienter zu gestalten, bieten dynamische Kacheln und Gesichtserkennung individuelle Videobilder mit Namen für Teilnehmer, die sich aus der Ferne in Besprechungsräumen anmelden. Google Meet bietet jetzt Echtzeitübersetzungen und automatische Übersetzung von Untertiteln in 18 verschiedenen Sprachen. Die Plattform erkennt nun mehrere gesprochene Sprachen und präsentiert sofortige Übersetzungen.

Darüber hinaus verfügt Duet AI mit der Funktion „Notizen für mich machen“ über die Möglichkeit, in Echtzeit Notizen und Aufgaben zu machen und Videoclips aufzunehmen und anschließend nach dem Meeting eine Zusammenfassung an alle Teilnehmer zu senden. Eine weitere bemerkenswerte Funktion, „Für mich anwesend sein“, ermöglicht es Duet AI, im Namen der Benutzer an einer Besprechung teilzunehmen, so deren Nachrichten zu übermitteln und eine zusammengefasste Zusammenfassung für sie sicherzustellen.

Google stellt außerdem eine Reihe von Updates vor, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche, neue Schnellzugriffsschaltflächen und eine erweiterte Suchfunktion, um Benutzern bei der effektiven Verwaltung ihrer Interaktionen zu helfen. Außerdem können Benutzer jetzt über eine Chat-Funktion mit Duet AI interagieren, Fragen zu ihren Inhalten stellen, Dokumentumrisse aus gemeinsam genutzten Bereichen erhalten und auf vergangene Diskussionen zurückblicken, die sie möglicherweise verpasst haben.

Ebenso bieten innovative Plattformen wie AppMaster robuste no-code Lösungen zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Mit der echten Codegenerierung ermöglicht AppMaster.io-Plattform Benutzern die Erstellung umfassender, skalierbarer und interaktiver Anwendungen, die visuelle Datenmodelle, Geschäftsprozesse und mehr umfassen. Benutzer können die erweiterten Funktionen nutzen, um ihre Abläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

So wie die Einführung von Duet AI im Google Workspace einen Schritt zur Steigerung der Produktivität darstellt, kann die Integration eines leistungsstarken Tools wie AppMaster Platform Ihre Geschäftsprozesse auf ein völlig neues Niveau heben. Solche technologischen Fortschritte spiegeln den wachsenden Bedarf an verbesserten Tools für die Zusammenarbeit in Arbeitsbereichen wider.