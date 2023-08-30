Улучшение рабочей области благодаря внедрению ИИ Duet от Google

Google активизирует свою технологическую игру, предлагая бесплатную пробную версию Duet AI для своего рабочего пространства, стремясь обогатить систему совместной работы платформы за счет включения мгновенной помощи искусственного интеллекта. Основная цель этой интеграции заключается в упрощении и расширении возможностей совместной работы пользователей.

Размышляя о проблемах современных рабочих нагрузок, Апарна Паппу, генеральный директор и вице-президент Google Workspace, упомянул в своем блоге: «В современной рабочей среде постоянный приток электронных писем, рекордно большое количество совещаний и неустанное отслеживание». Взлеты часто делают работу непосильной. Что, если бы мы могли предоставить интеллектуального партнера для совместной работы, который значительно снизил бы это бремя? Duet AI обеспечивает именно это — позволяя пользователям сосредоточиться на важнейших задачах, одновременно занимаясь остальными».

Google планирует интегрировать Duet AI в Google Meet, чтобы улучшить качество встреч, устранить такие проблемы, как качество аудио/видео, медленное подключение к Интернету и языковые барьеры. Целью нового включения является повышение заметности участников и улучшение четкости звука за счет функций, имитирующих студийное присутствие, подсветки и звуковых эффектов.

Чтобы сделать совместную работу эффективной, динамические плитки и идентификация лиц будут предлагать отдельные видеокадры с именами для участников, присоединяющихся удаленно в конференц-залах. Google Meet теперь будет поддерживать переводы в реальном времени и автоматический перевод подписей на 18 разных языков. Платформа теперь будет распознавать несколько языков, на которых говорят, и предоставлять мгновенные переводы.

Кроме того, благодаря функции «делать заметки для себя» Duet AI может записывать заметки, задачи и снимать видеоклипы в режиме реального времени, а затем отправлять отчет всем участникам после собрания. Еще одна заметная функция — «Присутствуй за меня» — позволяет Duet AI присутствовать на собрании от имени пользователей, передавая тем самым их сообщения и обеспечивая им обобщенный отчет.

Google также представляет серию обновлений, включая обновленный пользовательский интерфейс, новые кнопки быстрого доступа и расширенную функцию поиска, которые помогут пользователям эффективно управлять своим взаимодействием. Кроме того, пользователи теперь могут взаимодействовать с Duet AI через функцию чата, задавая вопросы об их контенте, получая схемы документов из общих пространств и просматривая прошлые обсуждения, которые они, возможно, пропустили.

Аналогичным образом, инновационные платформы, такие как AppMaster, предлагают надежные решения no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Благодаря реальной генерации кода платформа AppMaster.io позволяет пользователям создавать комплексные, масштабируемые и интерактивные приложения, включающие в себя визуальные модели данных, бизнес-процессы и многое другое. Пользователи могут использовать его расширенные возможности для оптимизации своих операций и повышения производительности.

Подобно тому, как внедрение Duet AI в Google Workspace является шагом на пути к повышению производительности, интеграция такого мощного инструмента, как платформа AppMaster, может поднять ваши бизнес-процессы на совершенно новый уровень. Такие технологические достижения отражают растущую потребность в улучшенных инструментах для совместной работы в рабочих средах.