Workspace gaat vooruit met de introductie van Duet AI door Google

Google voert zijn technologische spel op door een gratis proefversie van Duet AI aan te bieden voor zijn Workspace, met als doel het samenwerkingssysteem van het platform te verrijken met de toevoeging van directe AI-hulp. Het kerndoel van deze integratie ligt in het vereenvoudigen en verbeteren van de samenwerkingservaring voor gebruikers.

Aparna Pappu, GM en Vice President van Google Workspace, reflecteert op de uitdagingen van de hedendaagse werkdruk en zei in een blogpost: 'In de hedendaagse werkomgeving zijn de constante toestroom van e-mails, de recordhoge vergaderingen en de meedogenloze follow-up ups maken het werk vaak overweldigend. Wat als we een intelligente samenwerkingspartner konden bieden die deze last aanzienlijk zou verminderen? Duet AI levert precies dat: gebruikers kunnen zich concentreren op de cruciale taken, terwijl ze de rest uitvoeren.'

Google is van plan Duet AI te integreren in Google Meet met een visie om de vergaderervaring te verbeteren en belemmeringen zoals audio-/videokwaliteit, trage internetverbindingen en taalbarrières op te lossen. De nieuwe toevoeging heeft tot doel de zichtbaarheid van de deelnemers te vergroten en de audiohelderheid te verbeteren door middel van functies die een studio-achtige aanwezigheid simuleren, verlichting en geluidseffecten benadrukken.

Om de samenwerking efficiënt te maken, bieden dynamische tegels en gezichtsidentificatie individuele videoframes met namen voor deelnemers die op afstand deelnemen aan vergaderruimtes. Google Meet biedt nu realtime vertalingen, waarbij de ondertitels automatisch worden vertaald in 18 verschillende talen. Het platform identificeert nu meerdere gesproken talen en presenteert onmiddellijke vertalingen.

Bovendien beschikt Duet AI, met de eigenschap 'maak aantekeningen voor mij', over de mogelijkheid om in realtime aantekeningen en taken te noteren en videoclips vast te leggen, om vervolgens na de vergadering een samenvatting naar alle aanwezigen te sturen. Een ander opvallend kenmerk, 'woon voor mij', zorgt ervoor dat Duet AI namens gebruikers aanwezig kan zijn bij een vergadering, waardoor hun berichten worden overgebracht en een samengevatte samenvatting voor hen wordt gegarandeerd.

Google presenteert ook een reeks updates, waaronder een vernieuwde gebruikersinterface, nieuwe sneltoegangsknoppen en een verbeterde zoekfunctie om gebruikers te helpen hun interacties effectief te beheren. Ook kunnen gebruikers nu via een chatfunctie met Duet AI communiceren, vragen stellen over de inhoud, documentoverzichten ontvangen uit gedeelde ruimtes en terugkijken op eerdere discussies die ze mogelijk hebben gemist.

