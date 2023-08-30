Google'ın sunduğu Duet AI'nın kullanıma sunulmasıyla Workspace'te İlerlemeler

Google, Workspace için Duet AI'nin ücretsiz deneme sürümünü sunarak teknolojik oyununu bir adım öteye taşıyor ve platformun ortak çalışma sistemini anında AI yardımı ile zenginleştirmeyi hedefliyor. Bu entegrasyonun temel amacı, kullanıcılar için işbirliğine dayalı çalışma deneyimini basitleştirmek ve geliştirmektir.

Google Workspace Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Aparna Pappu, günümüzün iş yükünün getirdiği zorluklara değinerek bir blog gönderisinde şunları söyledi: 'Çağdaş çalışma ortamında, sürekli e-posta akışı, rekor düzeyde toplantılar ve aralıksız takip... yükselişler çoğu zaman işi bunaltıcı hale getirir. Peki ya bu yükü önemli ölçüde azaltacak akıllı bir işbirliği ortağı sağlayabilseydik? Duet AI tam da bunu sağlıyor; kullanıcıların geri kalanını hallederken önemli görevlere odaklanmasına olanak tanıyor.'

Google, toplantı deneyimlerini iyileştirme, ses/görüntü kalitesi, yavaş internet bağlantıları ve dil engelleri gibi engelleri çözme vizyonuyla Duet AI Google Meet'e entegre etmeyi planlıyor. Yeni katılım, stüdyo benzeri bir varlığı simüle eden, spot aydınlatmalı aydınlatma ve ses efektlerini simüle eden özellikler aracılığıyla katılımcı görünürlüğünü artırmayı ve ses netliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

İşbirliğini verimli hale getirmek için dinamik kutucuklar ve yüz tanımlama, toplantı odalarına uzaktan katılan katılımcılara isimlerin yer aldığı ayrı video çerçeveleri sunacak. Google Meet artık gerçek zamanlı çeviriler ve 18 farklı dilde altyazıların otomatik çevirisini sunacak. Platform artık konuşulan birden fazla dili tanımlayacak ve anında çeviri sunacak.

Ek olarak, 'benim için not al' özelliği sayesinde Duet AI, notları ve görevleri not alma ve gerçek zamanlı olarak video klipler çekme ve ardından toplantı sonrasında tüm katılımcılara bir özet gönderme yeteneğine sahiptir. Dikkat çeken bir diğer özellik olan 'benim yerime katıl', Duet AI'nin kullanıcılar adına bir toplantıda bulunmasını, böylece mesajlarının iletilmesini ve özetlenmiş bir özetleme yapılmasını sağlıyor.

Google ayrıca, kullanıcıların etkileşimlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni hızlı erişim düğmeleri ve gelişmiş bir arama işlevi de dahil olmak üzere bir dizi güncelleme sunuyor. Ayrıca kullanıcılar artık bir sohbet işlevi aracılığıyla Duet AI ile etkileşime geçebilir, içerikleri hakkında bilgi alabilir, paylaşılan alanlardan belge özetleri alabilir ve kaçırmış olabilecekleri geçmiş tartışmaları geriye dönük olarak inceleyebilirler.

Benzer şekilde, AppMaster gibi yenilikçi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code sağlam çözümler sunar. Gerçek kod üretimiyle AppMaster.io platformu, kullanıcıların görsel veri modellerini, iş süreçlerini ve daha fazlasını içeren kapsamlı, ölçeklenebilir ve etkileşimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, operasyonlarını kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için gelişmiş özelliklerinden yararlanabilirler.

Duet AI'nin Google Workspace'e tanıtılmasının üretkenliği artırmaya yönelik bir adım olduğu gibi, AppMaster Platformu gibi güçlü bir aracın entegre edilmesi de iş süreçlerinizi tamamen yeni bir düzeye yükseltebilir. Bu tür teknolojik gelişmeler, çalışma alanı ortamlarında geliştirilmiş işbirliği araçlarına yönelik artan ihtiyacı yansıtıyor.