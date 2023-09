Workspace avanza con l'introduzione di Duet AI da parte di Google

Google intensifica il suo gioco tecnologico offrendo una prova gratuita di Duet AI per il suo Workspace, con l'obiettivo di arricchire il sistema di collaborazione della piattaforma con l'inclusione di aiuti IA istantanei. L’obiettivo principale di questa integrazione risiede nel semplificare e migliorare l’esperienza di lavoro collaborativo per gli utenti.

Riflettendo sulle sfide dei carichi di lavoro moderni, Aparna Pappu, direttore generale e vicepresidente di Google Workspace, ha menzionato in un post sul blog: "Nell'ambiente di lavoro contemporaneo, il flusso costante di email, le riunioni a livelli record e il follow-up incessante" gli up spesso rendono il lavoro travolgente. E se potessimo fornire un partner di collaborazione intelligente in grado di ridurre significativamente tale onere? Duet AI offre proprio questo: consente agli utenti di concentrarsi sui compiti cruciali, gestendo il resto.'

Google prevede di integrare Duet AI in Google Meet con l'obiettivo di migliorare le esperienze di riunione, risolvendo ostacoli come la qualità audio/video, connessioni Internet lente e barriere linguistiche. La nuova inclusione cerca di aumentare la visibilità dei partecipanti e migliorare la chiarezza dell’audio attraverso funzionalità che simulano una presenza simile a quella di uno studio, mettendo in risalto l’illuminazione e gli effetti sonori.

Per rendere la collaborazione efficiente, i riquadri dinamici e l'identificazione dei volti offriranno fotogrammi video individuali con nomi per i partecipanti che si uniscono in remoto nelle sale riunioni. Google Meet ora offrirà traduzioni in tempo reale, traducendo automaticamente i sottotitoli in 18 lingue diverse. La piattaforma ora identificherà più lingue parlate e presenterà traduzioni istantanee.

Inoltre, con la funzione "prendi appunti per me", Duet AI possiede la capacità di annotare appunti, attività e acquisire video clip in tempo reale, inviando successivamente un riepilogo a tutti i partecipanti dopo la riunione. Un'altra caratteristica notevole, "partecipa per me", consente a Duet AI di essere presente in una riunione per conto degli utenti, trasmettendo così i loro messaggi e garantendo loro un riepilogo riepilogativo.

Google presenta inoltre una serie di aggiornamenti tra cui un'interfaccia utente rinnovata, nuovi pulsanti di accesso rapido e una funzione di ricerca migliorata per aiutare gli utenti a gestire le proprie interazioni in modo efficace. Inoltre, gli utenti possono ora interagire con Duet AI attraverso una funzione di chat, chiedendo informazioni sui loro contenuti, ricevendo bozze di documenti da spazi condivisi e retrospettivando le discussioni passate che potrebbero essersi persi.

