تقدم Workspace مع تقديم Duet AI من Google

تعمل Google على تعزيز لعبتها التكنولوجية من خلال تقديم نسخة تجريبية مجانية من Duet AI لمساحة العمل الخاصة بها، بهدف إثراء نظام التعاون الخاص بالمنصة من خلال تضمين مساعدة الذكاء الاصطناعي الفورية. يكمن الهدف الأساسي لهذا التكامل في تبسيط وتعزيز تجربة العمل التعاوني للمستخدمين.

في معرض تأمله لتحديات أعباء العمل في العصر الحديث، ذكر أبارنا بابو، المدير العام ونائب رئيس Google Workspace ، في منشور بالمدونة، "في بيئة العمل المعاصرة، فإن التدفق المستمر لرسائل البريد الإلكتروني، والاجتماعات القياسية، والمتابعة المتواصلة - غالبًا ما تجعل عمليات الصعود العمل مرهقًا. ماذا لو تمكنا من توفير شريك تعاون ذكي من شأنه أن يقلل هذا العبء بشكل كبير؟ يوفر Duet AI ذلك تمامًا - مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المهام الحاسمة، أثناء التعامل مع الباقي.

تخطط Google لدمج Duet AI في Google Meet مع رؤية لتحسين تجارب الاجتماعات، وحل العوائق مثل جودة الصوت/الفيديو، واتصالات الإنترنت البطيئة، والحواجز اللغوية. يسعى التضمين الجديد إلى زيادة رؤية المشاركين وتحسين وضوح الصوت من خلال ميزات تحاكي حضورًا يشبه الاستوديو، وتسليط الضوء على الإضاءة والمؤثرات الصوتية.

ولجعل التعاون فعالاً، ستوفر البلاطات الديناميكية وميزة التعرف على الوجه إطارات فيديو فردية مع أسماء المشاركين الذين ينضمون عن بعد في غرف الاجتماعات. سيحتوي Google Meet الآن على ترجمات في الوقت الفعلي، وترجمة تلقائية للتسميات التوضيحية بـ 18 لغة مختلفة. ستحدد المنصة الآن عدة لغات منطوقة وتقدم ترجمات فورية.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال ميزة "تسجيل الملاحظات لي"، يمتلك Duet AI القدرة على تدوين الملاحظات والمهام والتقاط مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي، ثم إرسال ملخص إلى جميع الحاضرين بعد الاجتماع. ميزة أخرى ملحوظة، وهي "الحضور نيابةً عني"، تمكن Duet AI من التواجد في الاجتماع نيابةً عن المستخدمين، وبالتالي نقل رسائلهم وضمان تلخيص موجز لهم.

تقدم Google أيضًا سلسلة من التحديثات بما في ذلك واجهة مستخدم مُجددة، وأزرار وصول سريعة جديدة، ووظيفة بحث محسّنة لمساعدة المستخدمين في إدارة تفاعلاتهم بفعالية. كما يمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع Duet AI من خلال وظيفة الدردشة، والاستفسار عن محتواهم، وتلقي مخططات المستندات من المساحات المشتركة، واستعادة المناقشات السابقة التي ربما فاتتهم.

وبالمثل، توفر المنصات المبتكرة مثل AppMaster حلولاً قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال إنشاء أكواد برمجية حقيقية، تتيح منصة AppMaster.io للمستخدمين إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير وتفاعلية، تتضمن نماذج بيانات مرئية وعمليات تجارية والمزيد. يمكن للمستخدمين الاستفادة من قدراته المتقدمة لتبسيط عملياتهم وتعزيز الإنتاجية.

تمامًا كما يعد تقديم Duet AI في Google Workspace خطوة نحو تحسين الإنتاجية، فإن دمج أداة قوية مثل AppMaster Platform يمكن أن يرفع عمليات عملك إلى مستوى جديد تمامًا. تعكس هذه التطورات التكنولوجية الحاجة المتزايدة إلى أدوات تعاونية محسنة في بيئات مساحة العمل.