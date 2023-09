Postęp Workspace dzięki wprowadzeniu Duet AI przez Google

Google intensyfikuje swoją grę technologiczną, oferując bezpłatną wersję próbną Duet AI dla swojego Workspace, mając na celu wzbogacenie systemu współpracy platformy o natychmiastową pomoc AI. Podstawowym celem tej integracji jest uproszczenie i udoskonalenie doświadczeń związanych z pracą zespołową dla użytkowników.

Zastanawiając się nad wyzwaniami związanymi ze współczesnym obciążeniem pracą, Aparna Pappu, dyrektor generalny i wiceprezes ds. Google Workspace, wspomniała w poście na blogu: „We współczesnym środowisku pracy ciągły napływ e-maili, rekordowa liczba spotkań i nieustanne śledzenie: wzloty często sprawiają, że praca jest przytłaczająca. Co by było, gdybyśmy mogli zapewnić inteligentnego partnera do współpracy, który znacznie zmniejszyłby to obciążenie? Duet AI właśnie to zapewnia – pozwala użytkownikom skupić się na kluczowych zadaniach, zajmując się resztą.

Google planuje zintegrować Duet AI z Google Meet, mając wizję ulepszenia jakości spotkań i usunięcia przeszkód takich jak jakość audio/wideo, powolne połączenia internetowe i bariery językowe. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie widoczności uczestników i poprawę przejrzystości dźwięku poprzez funkcje symulujące obecność studyjną, oświetlenie punktowe i efekty dźwiękowe.

Aby współpraca była wydajna, dynamiczne kafelki i identyfikacja twarzy będą oferować indywidualne klatki wideo z nazwiskami uczestnikom dołączającym zdalnie w salach konferencyjnych. Google Meet będzie teraz oferować tłumaczenia w czasie rzeczywistym i automatyczne tłumaczenie napisów na 18 różnych języków. Platforma będzie teraz identyfikować wiele używanych języków i prezentować natychmiastowe tłumaczenia.

Dodatkowo, dzięki funkcji „rób notatki dla mnie”, Duet AI umożliwia zapisywanie notatek, zadań i przechwytywanie klipów wideo w czasie rzeczywistym, a następnie wysyłanie podsumowania do wszystkich uczestników po spotkaniu. Kolejna zauważalna funkcja „dołącz do mnie” umożliwia Duet AI obecność na spotkaniu w imieniu użytkowników, przekazując w ten sposób ich wiadomości i zapewniając im podsumowanie.

Google prezentuje także serię aktualizacji, w tym ulepszony interfejs użytkownika, nowe przyciski szybkiego dostępu i ulepszoną funkcję wyszukiwania, która pomaga użytkownikom skutecznie zarządzać interakcjami. Ponadto użytkownicy mogą teraz kontaktować się z Duet AI za pośrednictwem funkcji czatu, pytając o ich treść, otrzymując konspekty dokumentów ze wspólnych przestrzeni i przeglądając wcześniejsze dyskusje, które mogli przegapić.

