Google 推出 Duet AI，工作空间取得进步

谷歌通过为其工作区提供 Duet AI 免费试用来加强其技术游戏，旨在通过包含即时 AI 辅助来丰富该平台的协作系统。这种集成的核心目标在于简化和增强用户的协作工作体验。

Google Workspace总经理兼副总裁 Aparna Pappu 在一篇博文中反思了现代工作负载的挑战，她在博客文章中提到：“在当代工作环境中，不断涌入的电子邮件、创纪录的会议数量以及无情的跟进—— ups常常使工作变得难以承受。如果我们能够提供一个能够显着减轻这种负担的智能协作合作伙伴，结果会怎样呢？ Duet AI 正是实现了这一点——让用户能够专注于关键任务，同时处理其余的事情。”

谷歌计划将Duet AI集成到 Google Meet 中，旨在增强会议体验，解决音频/视频质量、互联网连接缓慢和语言障碍等障碍。新的内容旨在通过模拟工作室般的存在、聚光灯和声音效果的功能来提高参与者的可见性并提高音频清晰度。

为了提高协作效率，动态图块和面部识别将为远程加入会议室的参与者提供带有名称的单独视频帧。 Google Meet 现在将提供实时翻译功能，自动翻译 18 种不同语言的字幕。该平台现在将识别多种语言并提供即时翻译。

此外，凭借“为我做笔记”的特性，Duet AI 能够实时记下笔记、任务和捕捉视频剪辑，随后在会后向所有与会者发送回顾。另一个值得注意的功能是“替我参加”，使 Duet AI 能够代表用户出席会议，从而传达他们的信息并确保对他们进行总结回顾。

Google还推出了一系列更新，包括改进的用户界面、新的快速访问按钮和增强的搜索功能，以帮助用户有效地管理他们的交互。此外，用户现在可以通过聊天功能与 Duet AI 互动，查询其内容，从共享空间接收文档大纲，并回顾他们可能错过的过去的讨论。

同样， AppMaster等创新平台提供强大的no-code解决方案来创建后端、Web 和移动应用程序。通过真正的代码生成， AppMaster.io平台允许用户创建全面的、可扩展的、交互式的应用程序，包括可视化数据模型、业务流程等。用户可以利用其先进的功能来简化操作并提高生产力。

就像在 Google Workspace 中引入 Duet AI 是提高生产力的一步一样，集成AppMaster Platform 这样的强大工具可以将您的业务流程提升到一个全新的水平。这些技术进步反映了对工作空间环境中改进的协作工具日益增长的需求。