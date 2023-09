Workspace avança com a introdução do Duet AI pelo Google

O Google intensifica seu jogo tecnológico ao oferecer um teste gratuito do Duet AI para seu Workspace, com o objetivo de enriquecer o sistema de colaboração da plataforma com a inclusão de ajuda instantânea de IA. O objetivo principal desta integração reside em simplificar e aprimorar a experiência de trabalho colaborativo dos usuários.

Refletindo sobre os desafios das cargas de trabalho modernas, Aparna Pappu, gerente geral e vice-presidente do Google Workspace, mencionou em uma postagem no blog: “No ambiente de trabalho contemporâneo, o fluxo constante de e-mails, o número recorde de reuniões e o acompanhamento incansável ups muitas vezes tornam o trabalho cansativo. E se pudéssemos fornecer um parceiro de colaboração inteligente que reduzisse significativamente esse fardo? O Duet AI oferece exatamente isso – permitindo que os usuários se concentrem nas tarefas cruciais enquanto cuidam do resto.'

O Google planeja integrar Duet AI ao Google Meet com o objetivo de aprimorar as experiências de reunião, resolvendo impedimentos como qualidade de áudio/vídeo, conexões lentas de Internet e barreiras linguísticas. A nova inclusão busca aumentar a visibilidade dos participantes e melhorar a clareza do áudio por meio de recursos que simulam uma presença de estúdio, destacando a iluminação e os efeitos sonoros.

Para tornar a colaboração eficiente, os blocos dinâmicos e a identificação facial oferecerão quadros de vídeo individuais com nomes para os participantes que ingressam remotamente nas salas de reunião. O Google Meet agora contará com traduções em tempo real e legendas com tradução automática em 18 idiomas diferentes. A plataforma agora identificará vários idiomas falados e apresentará traduções instantâneas.

Além disso, com o recurso “faça anotações para mim”, o Duet AI possui a capacidade de fazer anotações, tarefas e capturar videoclipes em tempo real, enviando posteriormente uma recapitulação a todos os participantes após a reunião. Outro recurso notável, ‘attend for me’, permite que o Duet AI esteja presente em uma reunião em nome dos usuários, transmitindo assim suas mensagens e garantindo uma recapitulação resumida para eles.

Google também apresenta uma série de atualizações, incluindo uma interface de usuário renovada, novos botões de acesso rápido e uma função de pesquisa aprimorada para ajudar os usuários a gerenciar suas interações de maneira eficaz. Além disso, os usuários agora podem interagir com o Duet AI por meio de uma função de bate-papo, perguntando sobre seu conteúdo, recebendo resumos de documentos de espaços compartilhados e relembrando discussões anteriores que possam ter perdido.

