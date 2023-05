Google a récemment mis en place une nouvelle fonctionnalité dans ses résultats de recherche, permettant aux utilisateurs de diffuser directement des podcasts à partir d'Apple Podcasts et d'autres plates-formes en recherchant simplement le podcast souhaité. La société avait précédemment annoncé qu'elle adopterait progressivement un nouveau design offrant aux utilisateurs plus d'informations sur les podcasts et des liens à écouter sur d'autres plateformes via ses résultats de recherche. Ce changement est maintenant mis en œuvre pour une expérience utilisateur plus transparente et plus pratique.

Lorsque les utilisateurs effectuent une recherche de podcasts en utilisant des termes génériques tels que "podcasts pour enfants" ou "podcasts de films" sur leur iPhone ou iPad, une option "Écouter sur Apple Podcasts" leur sera désormais proposée, a informé Apple. Cependant, cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs de la recherche Google aux États-Unis. Le déploiement sur davantage de marchés est prévu en temps voulu après l'évaluation des performances initiales.

Démontrant la mise à jour, une requête de recherche pour "podcasts comiques" présente une boîte en haut des résultats de recherche, présentant une gamme de titres de podcasts populaires. Les utilisateurs peuvent filtrer les résultats par catégories telles que "comique stand-up" et "TV", entre autres. Des boutons de filtrage sont disponibles pour affiner davantage les résultats aux podcasts spécifiquement disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts.

Lors de la sélection d'un podcast individuel, les utilisateurs sont dirigés vers une page de détails affichant une description, des informations sur la fréquence de diffusion de l'émission et la durée moyenne des épisodes, ainsi qu'une liste des derniers épisodes. Une option "Écouter maintenant sur Apple Podcasts" est proposée sur cette page. En appuyant sur cette option, les utilisateurs peuvent ouvrir directement le podcast sélectionné dans l'application Apple Podcasts, grâce à un lien profond.

Notamment, Apple n'est pas la seule plateforme à bénéficier de cette mise à jour, avec des fonctionnalités similaires disponibles pour les utilisateurs de Spotify. Pour accéder à Google Podcasts et à d'autres options d'écoute, les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton "Toutes les options d'écoute". Spotify a partagé que cette fonctionnalité était en ligne sur sa plate-forme depuis plus d'un an, mais Apple a confirmé que cette mise à jour est en effet nouvelle pour Apple Podcasts.

Cette amélioration reconnaît les préférences des utilisateurs pour écouter des podcasts via leur application préférée plutôt qu'en ligne. Les plates-formes de développement low-code et no-code telles AppMaster permettent une intégration pratique et fluide des podcasts et d'autres contenus multimédias dans les applications, améliorant ainsi l'expérience d'écoute globale des utilisateurs sur diverses plates-formes.