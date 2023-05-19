谷歌最近在其搜索结果中实现了新功能，允许用户通过简单地搜索所需的播客，直接从 Apple Podcasts 和其他平台流式传输播客。该公司此前曾宣布，将逐步采用新设计，为用户提供更多关于播客的信息，以及通过其搜索结果在其他平台上收听的链接。现在正在实施该更改，以提供更加无缝和方便的用户体验。

Apple 告知，当用户在 iPhone 或 iPad 上使用“儿童播客”或“电影播客”等通用术语搜索播客时，他们现在会看到一个“收听 Apple 播客”的选项。不过，此功能目前仅适用于美国的 Google 搜索用户。在评估初始性能后，预计会在适当的时候向更多市场推出。

演示更新时，“喜剧播客”的搜索查询会在搜索结果顶部显示一个框，展示一系列流行的播客标题。用户可以按“单口喜剧”和“电视”等类别过滤结果。筛选器按钮可用于进一步缩小结果范围，以找到 Apple Podcasts、Spotify 或 Google Podcasts 上专门提供的播客。

选择单个播客后，用户将被引导到一个详细信息页面，该页面显示了描述、有关节目发布频率和平均剧集长度的信息，以及最新剧集的列表。此页面上提供了“立即收听 Apple 播客”选项。通过点击此选项，用户可以直接在 Apple Podcasts 应用程序中打开选定的播客，这要归功于深层链接。

值得注意的是，Apple 并不是唯一受益于此更新的平台，Spotify 用户也可以使用类似的功能。要访问 Google 播客和更多收听选项，用户必须单击“所有收听选项”按钮。 Spotify 分享说，这一功能已经在其平台上运行了一年多，但苹果证实这一更新确实是苹果播客的新功能。

此增强功能承认用户喜欢通过他们喜欢的应用程序而不是在线收听播客。 AppMaster等低代码和无代码开发平台可以方便、流畅地将播客和其他媒体内容集成到应用程序中，从而改善各种平台用户的整体收听体验。