O Google implementou recentemente uma nova funcionalidade nos seus resultados de pesquisa, permitindo aos utilizadores transmitir directamente podcasts do Apple Podcasts e de outras plataformas, bastando para isso procurar o podcast pretendido. A empresa tinha anunciado anteriormente que iria adoptar gradualmente um novo design, fornecendo aos utilizadores mais informações sobre podcasts e ligações para ouvir noutras plataformas através dos seus resultados de pesquisa. Essa mudança está agora a ser implementada para uma experiência de utilizador mais simples e conveniente.

Quando os utilizadores efectuam uma pesquisa de podcasts utilizando termos genéricos como "podcasts para crianças" ou "podcasts de filmes" no seu iPhone ou iPad, ser-lhes-á agora apresentada uma opção para "Ouvir no Apple Podcasts", informou a Apple. No entanto, esta funcionalidade só está actualmente disponível para os utilizadores da Pesquisa Google nos Estados Unidos. O lançamento para mais mercados está previsto para breve, após a avaliação do desempenho inicial.

Para demonstrar a actualização, uma pesquisa por "podcasts de comédia" apresenta uma caixa no topo dos resultados da pesquisa, com uma gama de títulos de podcasts populares. Os utilizadores podem filtrar os resultados por categorias como "stand-up comedy" e "TV", entre outras. Estão disponíveis botões de filtro para restringir ainda mais os resultados a podcasts especificamente disponíveis no Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts.

Ao seleccionar um podcast individual, os utilizadores são direccionados para uma página de detalhes que apresenta uma descrição, informações sobre a frequência de lançamento do programa e a duração média dos episódios, bem como uma lista dos episódios mais recentes. Nesta página, é fornecida uma opção "Ouvir agora no Apple Podcasts". Ao tocar nesta opção, os utilizadores podem abrir directamente o podcast seleccionado na aplicação Apple Podcasts, graças a uma ligação directa.

É de notar que a Apple não é a única plataforma a beneficiar desta actualização, com uma funcionalidade semelhante disponível para os utilizadores do Spotify. Para aceder ao Google Podcasts e a mais opções de audição, os utilizadores devem clicar no botão "Todas as opções de audição". O Spotify partilhou que esta funcionalidade está disponível na sua plataforma há mais de um ano, mas a Apple confirmou que esta actualização é de facto nova para o Apple Podcasts.

Esta melhoria reconhece as preferências dos utilizadores para ouvir podcasts através da sua aplicação preferida em vez de em linha.