Google kısa bir süre önce arama sonuçlarında yeni işlevler uygulayarak kullanıcıların yalnızca istenen podcast'i arayarak Apple Podcasts ve diğer platformlardan doğrudan podcast akışı yapmasına olanak tanıdı. Şirket daha önce, arama sonuçları aracılığıyla kullanıcılara podcast'ler hakkında daha fazla bilgi ve diğer platformlarda dinleme bağlantıları sağlayan yeni bir tasarımı kademeli olarak benimseyeceğini duyurmuştu. Bu değişiklik artık daha sorunsuz ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi için uygulanıyor.

Apple, kullanıcılar iPhone veya iPad'lerinde "çocuk podcast'leri" veya "film podcast'leri" gibi genel terimler kullanarak podcast araması yaptıklarında, artık onlara "Apple Podcasts'te Dinle" seçeneği sunulacağını bildirdi. Ancak, bu özellik şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google Arama kullanıcıları tarafından kullanılabilir. İlk performans değerlendirildikten sonra daha fazla pazara sunulması bekleniyor.

Güncellemeyi gösteren, 'komedi podcast'leri' için bir arama sorgusu, arama sonuçlarının üst kısmında bir dizi popüler podcast başlığını gösteren bir kutu sunar. Kullanıcılar, diğerlerinin yanı sıra 'stand-up komedi' ve 'TV' gibi kategorilere göre sonuçları filtreleyebilir. Sonuçları özellikle Apple Podcasts, Spotify veya Google Podcasts'te bulunan podcast'lere göre daha da daraltmak için filtre düğmeleri mevcuttur.

Kullanıcılar, tek bir podcast'i seçtikten sonra, bir açıklama, programın yayınlanma sıklığı ve ortalama bölüm uzunluğu ile en son bölümlerin bir listesini gösteren bir ayrıntılar sayfasına yönlendirilir. Bu sayfada 'Şimdi Apple Podcast'lerinde dinle' seçeneği sunulmaktadır. Kullanıcılar, bu seçeneğe dokunarak derin bir bağlantı sayesinde seçilen podcast'i doğrudan Apple Podcasts uygulamasında açabilir.

Özellikle Apple, Spotify kullanıcıları için benzer işlevlere sahip bu güncellemeden yararlanan tek platform değil. Google Podcast'lerine ve daha fazla dinleme seçeneğine erişmek için kullanıcıların 'Tüm Dinleme Seçenekleri' düğmesini tıklaması gerekir. Spotify, bu özelliğin platformunda bir yılı aşkın süredir yayında olduğunu paylaştı ancak Apple, bu güncellemenin gerçekten de Apple Podcasts için yeni olduğunu doğruladı.

Bu geliştirme, kullanıcıların çevrimiçi yerine tercih ettikleri uygulama aracılığıyla podcast'leri dinleme tercihlerini onaylar. AppMaster gibi düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformları, çeşitli platformlardaki kullanıcılar için genel dinleme deneyimini iyileştirerek podcast'lerin ve diğer medya içeriğinin uygulamalara rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.