قامت Google مؤخرًا بتطبيق وظائف جديدة في نتائج البحث الخاصة بها ، مما يسمح للمستخدمين ببث البودكاست مباشرةً من Apple Podcasts والأنظمة الأساسية الأخرى عن طريق البحث ببساطة عن البودكاست المطلوب. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتبنى تدريجيًا تصميمًا جديدًا يوفر للمستخدمين مزيدًا من المعلومات حول البودكاست والروابط للاستماع على منصات أخرى عبر نتائج البحث الخاصة بها. يتم الآن تنفيذ هذا التغيير من أجل تجربة مستخدم أكثر سلاسة وملاءمة.

عندما يقوم المستخدمون بالبحث عن البودكاست باستخدام مصطلحات عامة مثل "مقاطع الفيديو للأطفال" أو "ملفات بودكاست الأفلام" على أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم ، فسيتم تزويدهم الآن بخيار "الاستماع على Apple Podcasts" ، حسبما ذكرت Apple. ومع ذلك ، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي بحث Google في الولايات المتحدة فقط. من المتوقع طرح المزيد من الأسواق في الوقت المناسب بعد تقييم الأداء الأولي.

لتوضيح التحديث ، يقدم طلب البحث عن "ملفات البودكاست الكوميدية" مربعًا أعلى نتائج البحث ، يعرض مجموعة من عناوين البودكاست الشائعة. يمكن للمستخدمين تصفية النتائج حسب فئات مثل "الكوميديا الاحتياطية" و "التلفزيون" ، من بين فئات أخرى. تتوفر أزرار التصفية لتضييق نطاق النتائج إلى البودكاست المتوفرة بشكل خاص على Apple Podcasts أو Spotify أو Google Podcasts.

عند اختيار بودكاست فردي ، يتم توجيه المستخدمين إلى صفحة تفاصيل تعرض وصفًا ومعلومات حول تكرار إصدار العرض ومتوسط طول الحلقة ، بالإضافة إلى قائمة بأحدث الحلقات. يتوفر خيار "استمع الآن على Apple Podcasts" في هذه الصفحة. من خلال النقر على هذا الخيار ، يمكن للمستخدمين فتح البودكاست المحدد مباشرةً في تطبيق Apple Podcasts ، وذلك بفضل رابط لموضع معين.

والجدير بالذكر أن Apple ليست النظام الأساسي الوحيد الذي يستفيد من هذا التحديث ، مع توفر وظائف مماثلة لمستخدمي Spotify. للوصول إلى Google Podcasts والمزيد من خيارات الاستماع ، يجب على المستخدمين النقر فوق الزر "All Listening Options". شاركت Spotify أن هذه الميزة كانت موجودة على نظامها الأساسي منذ أكثر من عام ، لكن Apple أكدت أن هذا التحديث جديد بالفعل على Apple Podcasts.

يقر هذا التحسين بتفضيلات المستخدمين للاستماع إلى البودكاست من خلال التطبيق المفضل لديهم بدلاً من الإنترنت. تسمح منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مثل AppMaster بالتكامل المريح والسلس للبودكاست ومحتويات الوسائط الأخرى في التطبيقات ، مما يحسن تجربة الاستماع الشاملة للمستخدمين عبر مختلف الأنظمة الأساسية.