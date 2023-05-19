Google недавно внедрил новую функциональность в результаты поиска, позволяющую пользователям напрямую прослушивать подкасты с Apple Podcasts и других платформ путем простого поиска нужного подкаста. Ранее компания объявила, что постепенно перейдет на новый дизайн, предоставляя пользователям больше информации о подкастах и ссылки для прослушивания на других платформах в результатах поиска. Теперь это изменение внедряется для более удобного и беспрепятственного пользования.

Когда пользователи выполняют поиск подкастов, используя общие термины, такие как "детские подкасты" или "киноподкасты" на своих iPhone или iPad, теперь им будет предложена опция "Слушать на Apple Podcasts", - сообщили в Apple. Однако в настоящее время эта функция доступна только для пользователей Google Search в США. Распространение на другие рынки ожидается со временем, после того как будет оценена первоначальная производительность.

Демонстрируя обновление, поисковый запрос "комедийные подкасты" выводит окно в верхней части результатов поиска, в котором представлен ряд популярных подкастов. Пользователи могут фильтровать результаты по таким категориям, как "комедия в стиле стенд-ап" и "телевидение", среди прочих. Кнопки фильтрации позволяют сузить результаты до подкастов, доступных на Apple Podcasts, Spotify или Google Podcasts.

После выбора отдельного подкаста пользователи попадают на страницу с подробной информацией, где представлено описание, информация о частоте выхода шоу, средняя продолжительность эпизода, а также список последних эпизодов. На этой странице есть опция "Слушать сейчас на Apple Podcasts". Нажав на эту опцию, пользователи могут напрямую открыть выбранный подкаст в приложении Apple Podcasts благодаря глубокой ссылке.

Примечательно, что Apple - не единственная платформа, получившая выгоду от этого обновления: аналогичная функциональность доступна для пользователей Spotify. Чтобы получить доступ к Google Podcasts и другим вариантам прослушивания, пользователи должны нажать на кнопку "Все варианты прослушивания". Компания Spotify сообщила, что эта функция работает на ее платформе уже более года, однако Apple подтвердила, что обновление действительно является новым для Apple Podcasts.

Это усовершенствование учитывает предпочтения пользователей слушать подкасты через предпочитаемое приложение, а не в режиме онлайн. Платформы разработки с низким кодом и без кода, такие как AppMaster, позволяют удобно и плавно интегрировать подкасты и другой медиаконтент в приложения, улучшая общий опыт прослушивания для пользователей различных платформ.