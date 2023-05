Google heeft onlangs nieuwe functionaliteit in hun zoekresultaten geïmplementeerd, waardoor gebruikers rechtstreeks podcasts van Apple Podcasts en andere platforms kunnen streamen door simpelweg naar de gewenste podcast te zoeken. Het bedrijf had eerder aangekondigd dat het geleidelijk een nieuw ontwerp zou gaan gebruiken om gebruikers via de zoekresultaten meer informatie over podcasts en links te bieden om op andere platforms te luisteren. Die wijziging wordt nu geïmplementeerd voor een meer naadloze en handige gebruikerservaring.

Wanneer gebruikers naar podcasts zoeken met algemene termen zoals 'kinderpodcasts' of 'filmpodcasts' op hun iPhone of iPad, krijgen ze nu de optie 'Listen on Apple Podcasts' te zien, aldus Apple. Deze functie is momenteel echter alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Zoeken in de Verenigde Staten. De uitrol naar meer markten wordt te zijner tijd verwacht nadat de eerste prestaties zijn beoordeeld.

Om de update te demonstreren, presenteert een zoekopdracht voor 'comedy podcasts' een vak bovenaan de zoekresultaten met een reeks populaire podcasttitels. Gebruikers kunnen de resultaten filteren op categorieën zoals 'stand-up comedy' en 'TV', onder andere. Er zijn filterknoppen beschikbaar om de resultaten verder te beperken tot podcasts die specifiek beschikbaar zijn op Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts.

Bij het selecteren van een individuele podcast worden gebruikers doorverwezen naar een detailpagina met een beschrijving, informatie over de releasefrequentie van de show en de gemiddelde lengte van afleveringen, evenals een lijst met de nieuwste afleveringen. Op deze pagina vindt u de optie 'Luister nu op Apple Podcasts'. Door op deze optie te tikken, kunnen gebruikers dankzij een deeplink de geselecteerde podcast direct openen in de Apple Podcasts-app.

Met name Apple is niet het enige platform dat profiteert van deze update, met vergelijkbare functionaliteit die beschikbaar is voor Spotify-gebruikers. Om toegang te krijgen tot Google Podcasts en meer luisteropties, moeten gebruikers op de knop 'Alle luisteropties' klikken. Spotify deelde dat deze functie al meer dan een jaar live is op zijn platform, maar Apple heeft bevestigd dat deze update inderdaad nieuw is voor Apple Podcasts.

Deze verbetering erkent de voorkeur van gebruikers om naar podcasts te luisteren via hun favoriete app in plaats van in-line. Low-code en no-code ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster zorgen voor gemakkelijke en soepele integratie van podcasts en andere media-inhoud in applicaties, waardoor de algehele luisterervaring voor gebruikers op verschillende platforms wordt verbeterd.