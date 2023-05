Google ha recentemente implementato una nuova funzionalità nei suoi risultati di ricerca, consentendo agli utenti di ascoltare direttamente i podcast da Apple Podcasts e da altre piattaforme semplicemente cercando il podcast desiderato. In precedenza l'azienda aveva annunciato che avrebbe gradualmente adottato un nuovo design, fornendo agli utenti maggiori informazioni sui podcast e link per l'ascolto su altre piattaforme attraverso i risultati di ricerca. Questo cambiamento è ora in fase di implementazione per un'esperienza d'uso più fluida e comoda.

Quando gli utenti effettuano una ricerca di podcast utilizzando termini generici come "podcast per bambini" o "podcast di film" sul proprio iPhone o iPad, ora viene presentata l'opzione "Ascolta su Apple Podcasts", informa Apple. Tuttavia, questa funzione è attualmente disponibile solo per gli utenti di Google Search negli Stati Uniti. L'introduzione in altri mercati è prevista a tempo debito, dopo aver valutato le prestazioni iniziali.

A dimostrazione dell'aggiornamento, una query di ricerca per "podcast comici" presenta un riquadro nella parte superiore dei risultati di ricerca, che mostra una serie di titoli di podcast popolari. Gli utenti possono filtrare i risultati in base a categorie come "stand-up comedy" e "TV", tra le altre. Sono disponibili pulsanti di filtro per restringere ulteriormente i risultati ai podcast disponibili su Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.

Selezionando un singolo podcast, gli utenti vengono indirizzati a una pagina di dettagli che mostra una descrizione, informazioni sulla frequenza di pubblicazione dello show e sulla lunghezza media degli episodi, oltre a un elenco degli ultimi episodi. In questa pagina è presente l'opzione "Ascolta ora su Apple Podcasts". Toccando questa opzione, gli utenti possono aprire direttamente il podcast selezionato nell'app Apple Podcasts, grazie a un link profondo.

In particolare, Apple non è l'unica piattaforma a beneficiare di questo aggiornamento: una funzionalità simile è disponibile anche per gli utenti di Spotify. Per accedere a Google Podcasts e ad altre opzioni di ascolto, gli utenti devono cliccare sul pulsante "Tutte le opzioni di ascolto". Spotify ha dichiarato che questa funzione è presente sulla sua piattaforma da oltre un anno, ma Apple ha confermato che l'aggiornamento è una novità per Apple Podcast.

Questo miglioramento riconosce le preferenze degli utenti di ascoltare i podcast attraverso l'app preferita piuttosto che in linea. Le piattaforme di sviluppo low-code e no-code come AppMaster consentono di integrare comodamente e senza problemi i podcast e altri contenuti multimediali nelle applicazioni, migliorando l'esperienza di ascolto complessiva degli utenti su varie piattaforme.