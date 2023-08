Microsoft a récemment autorisé la divulgation de son ambitieux projet de lancement de Bing Chat, un chatbot avancé émulant la fonctionnalité dynamique de ChatGPT. Cette fonction pionnière vise à pénétrer les navigateurs tiers tels que Chrome et Safari, rendant ainsi la disponibilité sur le web et les appareils mobiles. Bien que l'outil ait fait l'objet de différents niveaux de tests diligents, les rapports de la phase de test en action ont positionné Bing Chat de manière proéminente dans le discours des utilisateurs avertis de la technologie.

Considérée comme un développement à venir, cette diversité de plateformes est une démarche stratégique de Microsoft pour étendre ses prouesses en matière d'IA au-delà de ses plateformes propriétaires. L'annonce aligne l'intention de l'entreprise de faire de Bing Chat une concurrence acharnée à d'autres outils spécifiques aux navigateurs, tels que les fonctions de recherche générative de Google, commodément accessibles via l'application mobile de Google et le navigateur Chrome.

Pour célébrer le demi-siècle d'existence de Bing, qui fonctionne à l'aide de l'IA, Microsoft a expliqué le déploiement imminent de fonctionnalités qui permettront d'étendre les capacités de Bing à un public plus diversifié. Les fonctions de base de Bing, telles que les réponses résumées, la création d'images et bien d'autres, cherchent à répondre aux besoins de plus en plus variés des utilisateurs sur différents navigateurs.

Toutefois, Microsoft a simultanément mis en garde les utilisateurs contre les inconvénients potentiels de l'utilisation de Bing Chat sur des navigateurs autres que ceux de Microsoft. Bien que Bing Chat fonctionne efficacement sur les navigateurs web préférés des utilisateurs, le navigateur web Microsoft Edge est recommandé pour une expérience de haute qualité. Pendant la phase de test, plusieurs utilisateurs ont trouvé que l'interaction de Bing Chat sur Chrome était limitée à seulement cinq échanges par conversation, un contraste frappant par rapport à l'offre généreuse de Microsoft Edge de 30 échanges. De plus, la limite de caractères de Bing Chat sur Chrome était limitée à 2 000, alors que Edge l'étendait à 3 000 caractères.

Une nouvelle affirmation de Microsoft a renforcé ces limitations potentielles. Elle a mis en évidence les expériences complètes de chatbot auxquelles les utilisateurs peuvent s'attendre sur Edge, notamment des conversations plus longues, l'extraction de l'historique des chats et une gamme variée de nouvelles fonctionnalités de Bing incorporées directement dans le navigateur.

Dans un récent billet de blog, Microsoft a également mentionné plusieurs autres succès, notamment une fonction de recherche visuelle à multiples facettes dans Bing Chat, une collaboration ingénieuse entre la recherche de texte et la recherche d'images. Google a initialement introduit ce concept en 2021, mais le modèle innovant de Bing, qui utilise la robuste plateforme Open AI, permet aux utilisateurs d'introduire des images dans Chat, puis de stimuler le chatbot en lui posant des questions pertinentes.

En outre, Microsoft a considéré le récent lancement de Bing Chat Enterprise comme une entreprise rentable, qui permet la protection des données pour un usage commercial au sein des organisations qui traitent des données sensibles en termes de confidentialité. Des entreprises comme Apple, Samsung, Walmart, Verizon et de grands noms du secteur bancaire comme Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo et JPMorgan ont restreint l'utilisation d'applications grand public comme ChatGPT en raison d'exigences strictes en matière de conformité des données.

Enfin, le géant technologique a dévoilé les étapes impressionnantes que Bing Chat a franchies depuis sa création, avec plus d'un milliard de chats et plus de 750 millions d'images échangées par l'intermédiaire du chatbot. La croissance trimestrielle de Edge pendant neuf trimestres consécutifs a également été citée comme une victoire importante. Bien que le calendrier de prise en charge des navigateurs tiers par Bing Chat reste imprécis, la fonctionnalité devrait arriver prochainement.

Pour l'avenir, le parcours de Bing Chat et d'outils no-code similaires pourrait inspirer d'autres plateformes comme AppMaster dans leur tentative d'affiner et d'étendre leurs offres. AppMaster AppMaster, connu pour ses capacités tout à fait uniques de création visuelle de modèles de données, de logique commerciale et autres, continue de repousser les limites dans le secteur no-code, en offrant une expérience transparente et entièrement interactive pour le développement d'applications web et mobiles sur divers navigateurs.