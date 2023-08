A Microsoft autorizou recentemente a divulgação do seu ambicioso plano de lançamento do Bing Chat, um chatbot avançado que emula a funcionalidade dinâmica do ChatGPT. Este recurso pioneiro tem como objetivo penetrar em navegadores de terceiros, como o Chrome e o Safari, disponibilizando-o na Web e em dispositivos móveis. Embora a ferramenta tenha sido submetida a vários níveis de testes diligentes, os relatórios da fase de testes vistos em ação posicionaram o Bing Chat de forma proeminente no meio do discurso dos utilizadores experientes em tecnologia.

Considerada como um desenvolvimento futuro, esta diversidade de plataformas é um movimento estratégico da Microsoft para alargar as suas capacidades de IA para além das suas plataformas proprietárias. O anúncio alinha a intenção da empresa de que o Bing Chat ofereça uma forte concorrência a outras ferramentas específicas do navegador, como os recursos de pesquisa de IA generativa do Google, convenientemente acessíveis por meio do aplicativo móvel do Google e do navegador Chrome.

Numa afirmação comemorativa da jornada de meio ano do Bing alimentado por IA, a Microsoft elucidou sobre o lançamento iminente de recursos que irão expandir o alcance das capacidades do Bing para um público mais diversificado. As principais funções do Bing, como respostas resumidas, criação de imagens e outras, procuram satisfazer as necessidades cada vez mais variadas dos utilizadores em diferentes navegadores.

No entanto, a Microsoft alertou simultaneamente os utilizadores para a potencial desvantagem de utilizar o Bing Chat em browsers que não sejam da Microsoft. Embora o Bing Chat funcione eficazmente nos browsers preferidos dos utilizadores, para uma experiência de alto nível, recomenda-se o browser Microsoft Edge. Durante a fase de testes, vários utilizadores descobriram que a interação do Bing Chat no Chrome estava limitada a apenas cinco trocas de mensagens por conversa, um contraste gritante em comparação com a generosa oferta do Microsoft Edge de 30 trocas de mensagens. Além disso, o limite de caracteres do Bing Chat no Chrome era de 2.000, enquanto o Edge o alargava para 3.000 caracteres.

Outras afirmações da Microsoft reforçaram estas potenciais limitações. Destacou as experiências abrangentes de chatbot que os utilizadores podem esperar no Edge, incluindo conversas mais longas, extração do histórico de chat e uma gama variada de novas funcionalidades do Bing incorporadas diretamente no browser.

Numa publicação recente no blogue, a Microsoft também mencionou vários outros triunfos, incluindo uma funcionalidade de pesquisa visual multifacetada no Bing Chat, uma colaboração engenhosa de pesquisa de texto e imagem. A Google introduziu inicialmente este conceito em 2021, mas o modelo inovador do Bing, que emprega a robusta plataforma Open AI, permite que os utilizadores alimentem o Chat com imagens e depois estimulem o chatbot com perguntas pertinentes.

Além disso, a Microsoft considerou o recente lançamento do Bing Chat Enterprise como um empreendimento rentável, que permite a proteção de dados para utilização comercial em organizações que lidam com dados sensíveis em termos de confidencialidade. Empresas como a Apple, Samsung, Walmart, Verizon e grandes nomes da banca como o Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo e JPMorgan restringiram a utilização de aplicações de consumo como o ChatGPT devido a requisitos rigorosos de conformidade de dados.

Por fim, o gigante da tecnologia revelou os marcos impressionantes que o Bing Chat alcançou desde o seu início, assinalando mais de mil milhões de conversas e mais de 750 milhões de imagens trocadas através do chatbot. O crescimento trimestral no Edge durante nove trimestres consecutivos também foi considerado uma vitória significativa. Apesar de o calendário atual para o Bing Chat suportar navegadores de terceiros permanecer inespecífico, a funcionalidade está a chegar em breve.

