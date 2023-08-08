سمحت Microsoft مؤخرًا بالكشف عن خطتها الطموحة لإطلاق Bing Chat ، وهو روبوت محادثة متقدم يحاكي الوظائف الديناميكية لـ ChatGPT. تهدف هذه الميزة الرائدة إلى اختراق متصفحات الطرف الثالث مثل Chrome و Safari ، مما يجعل التوفر على الويب والأجهزة المحمولة. بينما كانت الأداة تخضع لمستويات مختلفة من الاختبار الدؤوب ، فإن تقارير مرحلة الاختبار التي شوهدت أثناء العمل قد وضعت Bing Chat في مكان بارز وسط خطاب المستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا.

يعتبر هذا التنوع في النظام الأساسي بمثابة تطور قادم ، وهو خطوة استراتيجية من قبل Microsoft لتوسيع براعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى ما وراء منصات الملكية الخاصة بها. ينسجم هذا الإعلان مع نية الشركة لـ Bing Chat لتوفير منافسة قوية للأدوات الأخرى الخاصة بالمتصفح مثل ميزات بحث AI التوليدية من Google ، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال تطبيق Google للجوال ومتصفح Chrome.

في تأكيد احتفالي للرحلة الطويلة لنصف عام من Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، أوضحت Microsoft طرح الميزات الوشيكة التي ستوسع مدى وصول قدرات Bing إلى جمهور أكثر تنوعًا. تتطلع وظائف Bing الأساسية مثل الإجابات الملخصة وإنشاء الصور والمزيد لتلبية الاحتياجات المتغيرة بشكل متزايد للمستخدمين عبر المتصفحات المختلفة.

ومع ذلك ، حذرت Microsoft المستخدمين في نفس الوقت من المقايضة المحتملة لاستخدام Bing Chat على متصفحات غير تابعة لـ Microsoft. بينما يعمل Bing Chat بشكل فعال على متصفحات الويب المفضلة للمستخدمين ، للحصول على تجربة فريدة عالية الجودة ، يوصى باستخدام مستعرض الويب Microsoft Edge. خلال مرحلة الاختبار ، وجد العديد من المستخدمين أن تفاعل Bing Chat على Chrome كان محصوراً في خمس عمليات تبادل فقط لكل محادثة ، وهو تناقض صارخ مقارنةً بعروض Microsoft Edge السخية المتمثلة في 30 عملية تبادل. علاوة على ذلك ، تم تقييد حد الأحرف في Bing Chat على Chrome بـ 2000 حرف ، بينما قام Edge بتمديده إلى 3000 حرف.

وقد أدى التأكيد الإضافي من Microsoft إلى تعزيز هذه القيود المحتملة. لقد سلط الضوء على تجارب chatbot الشاملة التي يمكن للمستخدمين توقعها على Edge ، بما في ذلك المحادثات الطويلة واستخراج سجل الدردشة ومجموعة متنوعة من ميزات Bing الجديدة المدمجة مباشرة في المتصفح.

في منشور مدونة حديث ، ذكرت Microsoft أيضًا العديد من الانتصارات الأخرى ، بما في ذلك ميزة البحث المرئي متعددة الأوجه في Bing Chat ، وهو تعاون مبتكر للبحث عن النص والصور. قدمت Google هذا المفهوم في البداية في عام 2021 ، لكن نموذج Bing المبتكر الذي يستخدم نظام Open AI القوي يتيح للمستخدمين تغذية الصور في الدردشة ثم تحفيز chatbot بالأسئلة ذات الصلة.

علاوة على ذلك ، رأت Microsoft إطلاق Bing Chat Enterprise مؤخرًا كمشروع مربح ، والذي يتيح حماية البيانات للاستخدام التجاري داخل المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة للسرية. قامت شركات مثل Apple و Samsung و Walmart و Verizon وأسماء مصرفية كبيرة مثل Bank of America و Citigroup و Deutsche Bank و Goldman Sachs و Wells Fargo و JPMorgan بتقييد استخدام تطبيقات المستهلكين مثل ChatGPT بسبب متطلبات الامتثال الصارمة للبيانات.

أخيرًا ، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة النقاب عن معالم مثيرة للإعجاب حققتها Bing Chat منذ إنشائها ، حيث سجلت أكثر من مليار دردشة وأكثر من 750 مليون صورة تم تبادلها عبر chatbot. كما تم اعتبار النمو الفصلي على Edge لتسعة فصول متسقة بمثابة انتصار كبير. على الرغم من الجدول الزمني الفعلي لـ Bing Chat لدعم متصفحات الجهات الخارجية التي تظل غير محددة ، يقال إن الميزة ستصل قريبًا.

كفكرة للمستقبل ، يمكن أن تلهم رحلة Bing Chat والأدوات no-code منصات أخرى مثل AppMaster في محاولتها لتحسين عروضها وتوسيعها. يستمر AppMaster ، المعروف بقدراته الفريدة تمامًا في إنشاء نماذج البيانات المرئية ومنطق الأعمال وغير ذلك ، في كسر الحدود في قطاع no-code ، مما يوفر تجربة سلسة وتفاعلية بالكامل لتطوير تطبيقات الويب والجوّال عبر متصفحات متنوعة.