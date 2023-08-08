Недавно компания Microsoft разрешила раскрыть свой амбициозный план по запуску Bing Chat - продвинутого чат-бота, эмулирующего динамическую функциональность ChatGPT. Эта новаторская функция призвана проникнуть в сторонние браузеры, такие как Chrome и Safari, обеспечивая доступность в Интернете и на мобильных устройствах. Несмотря на то, что инструмент проходит тщательное тестирование на различных уровнях, отчеты о его тестировании в действии позволили Bing Chat занять видное место в дискурсе технически подкованных пользователей.

Разнообразие платформ считается стратегическим шагом Microsoft, направленным на расширение возможностей искусственного интеллекта за пределы собственных платформ. Это заявление соответствует намерениям корпорации, согласно которым Bing Chat должен составить жесткую конкуренцию другим инструментам для браузеров, таким как генеративный ИИ-поиск Google, доступный через мобильное приложение Google и браузер Chrome.

Отмечая полугодовое продвижение Bing на базе искусственного интеллекта, компания Microsoft рассказала о предстоящем внедрении функций, которые позволят расширить возможности Bing для более широкой аудитории. Основные функции Bing, такие как обобщенные ответы, создание изображений и другие, призваны удовлетворить все более разнообразные потребности пользователей различных браузеров.

Однако компания Microsoft одновременно предупредила пользователей о возможном компромиссе при использовании Bing Chat в браузерах, отличных от Microsoft. Хотя Bing Chat будет эффективно функционировать в предпочитаемых пользователями веб-браузерах, для получения исключительно высокого качества работы рекомендуется использовать веб-браузер Microsoft Edge. В ходе тестирования некоторые пользователи обнаружили, что взаимодействие Bing Chat в браузере Chrome ограничивается всего пятью сообщениями за беседу, что резко отличается от щедрого предложения Microsoft Edge в 30 сообщений. Кроме того, ограничение по количеству символов в Bing Chat в Chrome составляло 2 000, в то время как в Edge оно было расширено до 3 000 символов.

Дальнейшее подтверждение со стороны Microsoft усилило эти потенциальные ограничения. Она подчеркнула, что в Edge пользователи могут рассчитывать на всесторонние возможности чат-бота, включая более длительные беседы, извлечение истории разговоров и разнообразные новые функции Bing, встроенные непосредственно в браузер.

В своем недавнем сообщении в блоге Microsoft также упомянула о ряде других достижений, включая многогранную функцию визуального поиска в Bing Chat, представляющую собой оригинальное сочетание поиска по тексту и изображению. Google впервые представил эту концепцию в 2021 году, но инновационная модель Bing, использующая надежную платформу Open AI, позволяет пользователям вводить в Chat изображения, а затем стимулировать чат-бот соответствующими вопросами.

Кроме того, Microsoft рассматривает недавний запуск Bing Chat Enterprise как прибыльное предприятие, которое позволяет защищать данные для коммерческого использования в организациях, работающих с конфиденциальными данными. Такие компании, как Apple, Samsung, Walmart, Verizon, а также крупные банковские структуры, такие как Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo и JPMorgan, ограничили использование потребительских приложений, подобных ChatGPT, из-за жестких требований к соблюдению конфиденциальности данных.

Наконец, технологический гигант представил впечатляющие результаты, достигнутые Bing Chat с момента его создания: более 1 млрд. чатов и более 750 млн. изображений, которыми обменялся чат-бот. Значительной победой также был назван квартальный рост показателя Edge на протяжении девяти кварталов подряд. Несмотря на то, что сроки появления Bing Chat в сторонних браузерах не уточняются, сообщается о скором появлении этой функции.

Если говорить о будущем, то путь Bing Chat и аналогичных инструментов no-code может вдохновить другие платформы, такие как AppMaster, на совершенствование и расширение своих предложений. AppMaster Известный своими уникальными возможностями визуального создания моделей данных, бизнес-логики и т.д., AppMaster продолжает ломать границы в секторе no-code, предлагая бесшовный, полностью интерактивный опыт разработки веб- и мобильных приложений в различных браузерах.