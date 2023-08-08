Microsoft kısa süre önce, ChatGPT'nin dinamik işlevselliğini taklit eden gelişmiş bir sohbet robotu olan Bing Chat'i başlatma konusundaki iddialı planının açıklanmasına izin verdi. Bu öncü özellik, Chrome ve Safari gibi üçüncü taraf tarayıcılara girerek web ve mobil cihazlarda kullanılabilirlik sağlamayı amaçlamaktadır. Araç çeşitli düzeylerde özenli testlerden geçiyor olsa da, test aşamasının uygulamalı olarak görüldüğü raporlar, Bing Chat'i teknolojiden anlayan kullanıcıların söylemi arasında belirgin bir şekilde konumlandırdı.

Yaklaşan bir gelişme olarak kabul edilen bu platform çeşitliliği, Microsoft'un yapay zeka becerisini tescilli platformlarının ötesine genişletmeye yönelik stratejik bir hamlesidir. Duyuru, şirketin Bing Chat'e yönelik niyetini, Google'ın mobil uygulaması ve Chrome tarayıcısı aracılığıyla kolayca erişilebilen Google'ın üretken yapay zeka arama özellikleri gibi tarayıcıya özgü diğer araçlarla zorlu bir rekabet sağlama niyetiyle uyumlu hale getiriyor.

Microsoft, yapay zeka destekli Bing'in altı aylık uzun yolculuğunun kutlama kutlamasında, Bing'in yeteneklerinin erişimini daha çeşitli bir kitleye genişletecek özelliklerin yakında kullanıma sunulmasını açıkladı. Bing'in özetlenmiş yanıtlar, görüntü oluşturma ve daha fazlası gibi temel işlevleri, farklı tarayıcılardaki kullanıcıların giderek değişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ancak Microsoft, aynı anda kullanıcıları Microsoft dışı tarayıcılarda Bing Chat kullanmanın potansiyel değiş tokuşu konusunda uyardı. Bing Chat, kullanıcıların tercih ettiği web tarayıcılarında etkili bir şekilde çalışacak olsa da, benzersiz bir şekilde yüksek kaliteli bir deneyim için Microsoft Edge web tarayıcısı önerilir. Test aşamasında, birkaç kullanıcı Bing Chat'in Chrome'daki etkileşiminin konuşma başına yalnızca beş değiş tokuşla sınırlı olduğunu gördü; bu, Microsoft Edge'in cömert 30 değiş tokuş teklifiyle karşılaştırıldığında tam bir tezat oluşturuyor. Ayrıca, Chrome'da Bing Chat'in karakter sınırlaması 2.000 karakterle sınırlandırılırken, Edge bunu 3.000 karaktere çıkardı.

Microsoft'un daha fazla onaylaması, bu potansiyel sınırlamaları güçlendirdi. Daha uzun konuşmalar, sohbet geçmişi çıkarma ve doğrudan tarayıcıya dahil edilen çeşitli Bing'in yeni özellikleri dahil olmak üzere, kullanıcıların Edge'de bekleyebilecekleri kapsamlı sohbet robotu deneyimlerini vurguladı.

Yakın tarihli bir blog gönderisinde Microsoft, metin ve görsel aramanın ustaca bir işbirliği olan Bing Chat'teki çok yönlü görsel arama özelliği de dahil olmak üzere diğer bazı zaferlerden de bahsetti. Google bu konsepti ilk olarak 2021'de tanıttı, ancak Bing'in güçlü Open AI platformunu kullanan yenilikçi modeli, kullanıcıların Chat'e resimler beslemesine ve ardından ilgili sorularla chatbot'u harekete geçirmesine olanak tanıyor.

Ayrıca Microsoft, gizliliğe duyarlı verileri işleyen kuruluşlarda ticari kullanım için veri koruması sağlayan Bing Chat Enterprise'ın yakın zamanda piyasaya sürülmesini karlı bir girişim olarak gördü. Apple, Samsung, Walmart, Verizon gibi şirketler ve Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo ve JPMorgan gibi büyük bankacılık isimleri, katı veri uyumluluğu gereklilikleri nedeniyle ChatGPT gibi tüketici uygulamalarının kullanımını kısıtladı.

Son olarak, teknoloji devi, Bing Chat'in başlangıcından bu yana ulaştığı, 1 milyardan fazla sohbeti ve chatbot aracılığıyla değiş tokuş edilen 750 milyondan fazla görüntüyü işaretleyen etkileyici kilometre taşlarını açıkladı. Edge'de dokuz tutarlı çeyrek boyunca çeyrek bazda büyüme de önemli bir zafer olarak adlandırıldı. Bing Chat'in üçüncü taraf tarayıcıları desteklemeye yönelik gerçek planının kesin olmamasına rağmen, özelliğin yakında geleceği bildiriliyor.

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