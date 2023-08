Microsoft heeft onlangs toestemming gegeven voor de onthulling van zijn ambitieuze plan om Bing Chat te lanceren, een geavanceerde chatbot die de dynamische functionaliteit van ChatGPT emuleert. Deze baanbrekende functie is bedoeld om door te dringen in browsers van derden, zoals Chrome en Safari, waardoor het beschikbaar wordt op het web en mobiele apparaten. Terwijl de tool verschillende niveaus van ijverig testen heeft ondergaan, hebben rapporten van de testfase in actie Bing Chat prominent gepositioneerd in het discours van technisch onderlegde gebruikers.

Deze platformdiversiteit wordt gezien als een op handen zijnde ontwikkeling en is een strategische zet van Microsoft om zijn AI-vaardigheden uit te breiden buiten zijn eigen platforms. De aankondiging weerspiegelt de intentie van het bedrijf om met Bing Chat de concurrentie aan te gaan met andere browser-specifieke tools zoals de generatieve AI-zoekfuncties van Google, die gemakkelijk toegankelijk zijn via de mobiele app en Chrome-browser van Google.

In een feestelijke bevestiging van de half jaar lange reis van de AI-aangedreven Bing, lichtte Microsoft de op handen zijnde uitrol van functies toe die het bereik van de mogelijkheden van Bing zullen uitbreiden naar een meer divers publiek. De kernfuncties van Bing, zoals samengevatte antwoorden, het maken van afbeeldingen en meer, zijn bedoeld om te voldoen aan de steeds meer uiteenlopende behoeften van gebruikers in verschillende browsers.

Microsoft waarschuwde gebruikers echter tegelijkertijd voor de mogelijke nadelen van het gebruik van Bing Chat op browsers die niet van Microsoft zijn. Hoewel Bing Chat effectief zal functioneren op de voorkeursbrowsers van gebruikers, wordt voor een unieke hoogwaardige ervaring de Microsoft Edge webbrowser aanbevolen. Tijdens de testfase vonden verschillende gebruikers dat de interactie van Bing Chat op Chrome beperkt bleef tot slechts vijf uitwisselingen per gesprek, een schril contrast met het royale aanbod van 30 uitwisselingen van Microsoft Edge. Verder was de tekenbeperking van Bing Chat in Chrome beperkt tot 2.000 tekens, terwijl Edge deze uitbreidde tot 3.000 tekens.

Verdere bevestiging door Microsoft versterkte deze potentiële beperkingen. Het benadrukte de uitgebreide chatbot-ervaringen die gebruikers kunnen verwachten op Edge, waaronder langere gesprekken, extractie van chatgeschiedenis en een gevarieerd aanbod van nieuwe functies van Bing die rechtstreeks in de browser zijn geïntegreerd.

In een recente blogpost noemde Microsoft ook verschillende andere triomfen, waaronder een veelzijdige visuele zoekfunctie in Bing Chat, een ingenieuze samenwerking van zoeken op tekst en afbeeldingen. Google introduceerde dit concept voor het eerst in 2021, maar het innovatieve model van Bing, dat gebruik maakt van het robuuste Open AI-platform, stelt gebruikers in staat om afbeeldingen in te voeren in Chat en vervolgens de chatbot te stimuleren met relevante vragen.

Bovendien zag Microsoft de recente lancering van Bing Chat Enterprise als een winstgevende onderneming, die gegevensbescherming mogelijk maakt voor commercieel gebruik binnen organisaties die omgaan met vertrouwelijkheidsgevoelige gegevens. Bedrijven als Apple, Samsung, Walmart, Verizon en grote banknamen als Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan hebben het gebruik van consumententoepassingen als ChatGPT beperkt vanwege strenge eisen op het gebied van datacompliance.

Tot slot onthulde de techgigant indrukwekkende mijlpalen die Bing Chat heeft bereikt sinds de start, met meer dan 1 miljard chats en meer dan 750 miljoen afbeeldingen die zijn uitgewisseld via de chatbot. De kwartaal-op-kwartaalgroei van Edge gedurende negen consistente kwartalen werd ook genoemd als een belangrijke overwinning. Ondanks dat het feitelijke schema voor Bing Chat om browsers van derden te ondersteunen niet specifiek is, komt de functie naar verluidt binnenkort.

