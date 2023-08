Microsoft ha recentemente autorizzato la divulgazione del suo ambizioso piano di lancio di Bing Chat, un chatbot avanzato che emula le funzionalità dinamiche di ChatGPT. Questa funzione pionieristica mira a penetrare nei browser di terze parti, come Chrome e Safari, rendendosi disponibile sul web e sui dispositivi mobili. Sebbene lo strumento sia stato sottoposto a vari livelli di test, i resoconti della fase di test hanno posizionato Bing Chat tra i discorsi degli utenti esperti di tecnologia.

Considerata uno sviluppo imminente, questa diversità di piattaforma è una mossa strategica di Microsoft per estendere la sua abilità nell'intelligenza artificiale al di là delle sue piattaforme proprietarie. L'annuncio è in linea con l'intenzione dell'azienda di fare di Bing Chat un'agguerrita concorrenza ad altri strumenti specifici per browser, come le funzioni di ricerca generativa dell'intelligenza artificiale di Google, comodamente accessibili attraverso l'applicazione mobile di Google e il browser Chrome.

In un'affermazione celebrativa del percorso di metà anno di Bing alimentato dall'intelligenza artificiale, Microsoft ha illustrato l'imminente lancio di funzioni che amplieranno la portata delle capacità di Bing a un pubblico più eterogeneo. Le funzioni principali di Bing, come le risposte sintetiche, la creazione di immagini e altro ancora, cercano di soddisfare le esigenze sempre più diverse degli utenti su diversi browser.

Tuttavia, Microsoft ha contemporaneamente messo in guardia gli utenti sul potenziale compromesso dell'utilizzo di Bing Chat su browser non Microsoft. Anche se Bing Chat funzionerà efficacemente sui browser web preferiti dagli utenti, per un'esperienza di alto livello si consiglia il browser Microsoft Edge. Durante la fase di test, diversi utenti hanno riscontrato che l'interazione di Bing Chat su Chrome era limitata a soli cinque scambi per conversazione, in netto contrasto con la generosa offerta di 30 scambi di Microsoft Edge. Inoltre, la limitazione dei caratteri di Bing Chat su Chrome era limitata a 2.000, mentre Edge la estendeva a 3.000 caratteri.

Un'ulteriore affermazione di Microsoft ha rafforzato queste potenziali limitazioni. Ha evidenziato le esperienze complete di chatbot che gli utenti possono aspettarsi su Edge, tra cui conversazioni più lunghe, estrazione della cronologia delle chat e una vasta gamma di nuove funzionalità di Bing incorporate direttamente nel browser.

In un recente post sul blog, Microsoft ha menzionato anche diversi altri trionfi, tra cui una funzione di ricerca visiva multiforme in Bing Chat, un'ingegnosa collaborazione tra ricerca di testo e di immagini. Google ha inizialmente introdotto questo concetto nel 2021, ma il modello innovativo di Bing, che impiega la solida piattaforma Open AI, consente agli utenti di inserire immagini in Chat e quindi di stimolare il chatbot con domande pertinenti.

Inoltre, Microsoft ha visto il recente lancio di Bing Chat Enterprise come un'impresa redditizia, che consente la protezione dei dati per uso commerciale all'interno di organizzazioni che gestiscono dati sensibili alla riservatezza. Aziende come Apple, Samsung, Walmart, Verizon e grandi nomi del settore bancario come Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo e JPMorgan hanno limitato l'uso di applicazioni consumer come ChatGPT a causa dei severi requisiti di conformità dei dati.

Infine, il gigante tecnologico ha svelato gli impressionanti traguardi raggiunti da Bing Chat dalla sua nascita, segnando oltre 1 miliardo di chat e più di 750 milioni di immagini scambiate tramite il chatbot. Anche la crescita trimestre su trimestre di Edge per nove trimestri costanti è stata considerata una vittoria significativa. Sebbene il calendario effettivo del supporto di Bing Chat ai browser di terze parti non sia ancora stato specificato, si dice che la funzione arriverà presto.

