Microsoft hat vor kurzem die Veröffentlichung seines ehrgeizigen Plans zur Einführung von Bing Chat genehmigt, einem fortschrittlichen Chatbot, der die dynamische Funktionalität von ChatGPT nachahmt. Diese bahnbrechende Funktion soll in Browser von Drittanbietern wie Chrome und Safari eindringen und sowohl im Web als auch auf mobilen Geräten zur Verfügung stehen. Während das Tool verschiedene Stufen sorgfältiger Tests durchläuft, haben Berichte über die Testphase, die in Aktion gesehen wurde, Bing Chat prominent in den Diskursen technisch versierter Nutzer positioniert.

Diese als bevorstehende Entwicklung betrachtete Plattformvielfalt ist ein strategischer Schritt von Microsoft, um seine KI-Fähigkeiten über die eigenen Plattformen hinaus zu erweitern. Die Ankündigung unterstreicht die Absicht des Unternehmens, mit Bing Chat anderen browserspezifischen Tools wie den generativen KI-Suchfunktionen von Google, die bequem über Googles mobile App und den Chrome-Browser zugänglich sind, eine harte Konkurrenz zu machen.

In einer feierlichen Bekräftigung der halbjährigen Reise des KI-gestützten Bing erläuterte Microsoft die bevorstehende Einführung von Funktionen, die die Reichweite der Bing-Funktionen auf ein breiteres Publikum ausweiten werden. Die Kernfunktionen von Bing, wie z. B. die Zusammenfassung von Antworten, die Erstellung von Bildern und vieles mehr, sind darauf ausgerichtet, die zunehmend unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer in verschiedenen Browsern zu erfüllen.

Microsoft warnte die Nutzer jedoch gleichzeitig vor den möglichen Nachteilen, die die Verwendung von Bing Chat auf Nicht-Microsoft-Browsern mit sich bringt. Während Bing Chat auf den bevorzugten Webbrowsern der Nutzer effektiv funktioniert, wird für ein einzigartig hochwertiges Erlebnis der Webbrowser Microsoft Edge empfohlen. Während der Testphase stellten mehrere Nutzer fest, dass die Interaktion mit Bing Chat in Chrome auf nur fünf Gespräche pro Konversation beschränkt war - ein krasser Gegensatz zu dem großzügigen Angebot von Microsoft Edge mit 30 Gesprächen. Außerdem war die Zeichenbegrenzung von Bing Chat in Chrome auf 2.000 Zeichen beschränkt, während sie in Edge auf 3.000 Zeichen erweitert wurde.

Eine weitere Bestätigung von Microsoft verstärkte diese potenziellen Einschränkungen. Das Unternehmen hob die umfassenden Chatbot-Erfahrungen hervor, die Nutzer in Edge erwarten können, einschließlich längerer Unterhaltungen, der Extraktion des Chat-Verlaufs und einer Vielzahl neuartiger Funktionen von Bing, die direkt in den Browser integriert sind.

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag erwähnte Microsoft auch mehrere andere Erfolge, darunter eine vielseitige visuelle Suchfunktion im Bing Chat, eine geniale Zusammenarbeit von Text- und Bildsuche. Google hat dieses Konzept erstmals 2021 eingeführt, aber das innovative Modell von Bing, das die robuste Open AI-Plattform nutzt, ermöglicht es den Nutzern, Bilder in Chat einzugeben und den Chatbot dann mit entsprechenden Fragen zu stimulieren.

Darüber hinaus sah Microsoft in der kürzlich erfolgten Einführung von Bing Chat Enterprise ein profitables Unterfangen, das den Datenschutz für die kommerzielle Nutzung innerhalb von Organisationen ermöglicht, die mit vertraulichkeitssensiblen Daten umgehen. Unternehmen wie Apple, Samsung, Walmart, Verizon und große Bankkonzerne wie die Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo und JPMorgan haben die Nutzung von Verbraucheranwendungen wie ChatGPT aufgrund strenger Datenschutzanforderungen eingeschränkt.

Schließlich präsentierte der Tech-Gigant beeindruckende Meilensteine, die Bing Chat seit seiner Einführung erreicht hat: über 1 Milliarde Chats und über 750 Millionen Bilder, die über den Chatbot ausgetauscht wurden. Auch das vierteljährliche Wachstum von Edge in neun aufeinander folgenden Quartalen wurde als bedeutender Erfolg genannt. Obwohl der Zeitplan für die Unterstützung von Drittanbieter-Browsern durch Bing Chat noch unspezifisch ist, wird die Funktion Berichten zufolge bald zur Verfügung stehen.

Ein Gedanke für die Zukunft ist, dass die Entwicklung von Bing Chat und ähnlichen Tools von no-code andere Plattformen wie AppMaster inspirieren könnte, ihre Angebote zu verfeinern und zu erweitern. AppMaster Bing Chat, bekannt für seine einzigartigen Möglichkeiten zur visuellen Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und vielem mehr, überschreitet weiterhin die Grenzen des no-code Sektors und bietet ein nahtloses, vollständig interaktives Erlebnis für die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen in verschiedenen Browsern.