微软最近授权披露了其雄心勃勃的计划，即推出仿照 ChatGPT 动态功能的高级聊天机器人必应聊天（Bing Chat）。这一开创性功能旨在渗透到 Chrome 浏览器和 Safari 等第三方浏览器中，在网络和移动设备上提供可用性。虽然该工具一直在进行不同程度的努力测试，但测试阶段的报告显示，必应聊天在精通技术的用户的讨论中占据了突出位置。

这一平台的多样性被认为是即将到来的发展，是微软将其人工智能能力扩展到专有平台之外的战略举措。该公告表明，微软打算让必应聊天功能与其他浏览器专用工具展开激烈竞争，如谷歌的生成式人工智能搜索功能（可通过谷歌的移动应用程序和 Chrome 浏览器方便地访问）。

在对人工智能必应半年来的发展历程表示祝贺的同时，微软还阐明了即将推出的功能，这些功能将把必应的功能扩展到更多受众。必应的核心功能，如摘要答案、图片创建等，都是为了满足不同浏览器用户日益变化的需求。

不过，微软同时提醒用户注意在非微软浏览器上使用必应聊天功能可能带来的不便。虽然必应聊天可以在用户首选的网络浏览器上有效运行，但为了获得独特的高级体验，建议使用微软Edge网络浏览器。在测试阶段，一些用户发现必应聊天在 Chrome 浏览器上的互动仅限于每次对话交流 5 次，与微软 Edge 提供的 30 次交流形成了鲜明对比。此外，Chrome 浏览器上必应聊天的字符数限制为 2,000，而 Edge 则扩展到 3,000 字符。

微软的进一步肯定强化了这些潜在的限制。它强调了用户在 Edge 上可以期待的全面聊天机器人体验，包括更长的对话时间、聊天记录提取以及直接集成到浏览器中的各种必应新功能。

在最近的一篇博文中，微软还提到了其他几个成功案例，其中包括必应聊天中的多元视觉搜索功能，这是文字和图片搜索的巧妙结合。谷歌最初于2021年推出了这一概念，但必应的创新模式采用了强大的开放式人工智能平台，用户可以将图片输入聊天，然后向聊天机器人提出相关问题。

此外，微软认为最近推出的必应聊天企业版是一个有利可图的尝试，它可以在处理保密敏感数据的组织内为商业用途提供数据保护。苹果、三星、沃尔玛、Verizon 等公司以及美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛、富国银行和摩根大通等大型银行都因严格的数据合规要求而限制使用 ChatGPT 等消费者应用程序。

最后，这家科技巨头公布了必应聊天自推出以来所取得的令人印象深刻的里程碑式成就：聊天机器人聊天次数超过 10 亿次，交换图片超过 7.5 亿张。此外，Edge 连续九个季度的季度增长也被认为是一项重大胜利。尽管必应聊天支持第三方浏览器的实际时间表仍不明确，但据称该功能即将推出。

作为对未来的思考，必应聊天和类似no-code 工具的发展历程可能会激励其他平台（如AppMaster）完善和扩展其产品。AppMaster以可视化创建数据模型、业务逻辑等独特功能而闻名的AppMaster，继续在no-code ，为不同浏览器的网络和移动应用开发提供无缝、完全交互的体验。