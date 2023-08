Microsoft niedawno zezwolił na ujawnienie swojego ambitnego planu uruchomienia Bing Chat, zaawansowanego chatbota emulującego dynamiczną funkcjonalność ChatGPT. Ta pionierska funkcja ma na celu penetrację przeglądarek innych firm, takich jak Chrome i Safari, zapewniając dostępność w sieci i na urządzeniach mobilnych. Podczas gdy narzędzie przechodziło różne poziomy starannych testów, raporty z fazy testowej widzianej w akcji umieściły Bing Chat w widocznym miejscu wśród dyskursu użytkowników obeznanych z technologią.

Uznawana za nadchodzący rozwój, ta różnorodność platform jest strategicznym posunięciem Microsoftu, mającym na celu rozszerzenie jego umiejętności AI poza własne platformy. Ogłoszenie jest zgodne z zamiarem korporacji, aby Bing Chat stanowił silną konkurencję dla innych narzędzi specyficznych dla przeglądarki, takich jak generatywne funkcje wyszukiwania AI Google, wygodnie dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Google i przeglądarki Chrome.

W uroczystym potwierdzeniu półrocznej podróży Binga opartego na sztucznej inteligencji, Microsoft wyjaśnił zbliżające się wprowadzenie funkcji, które rozszerzą zasięg możliwości Binga na bardziej zróżnicowaną publiczność. Podstawowe funkcje Bing, takie jak streszczone odpowiedzi, tworzenie obrazów i inne, mają na celu zaspokojenie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb użytkowników w różnych przeglądarkach.

Jednak Microsoft jednocześnie ostrzegł użytkowników o potencjalnym kompromisie związanym z korzystaniem z Bing Chat w przeglądarkach innych niż Microsoft. Podczas gdy Bing Chat będzie działał skutecznie na preferowanych przez użytkowników przeglądarkach internetowych, dla uzyskania wyjątkowo wysokiej jakości wrażeń zalecana jest przeglądarka Microsoft Edge. Podczas fazy testowej kilku użytkowników stwierdziło, że interakcja Bing Chat w przeglądarce Chrome była ograniczona do zaledwie pięciu wymian na konwersację, co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu z hojną ofertą Microsoft Edge obejmującą 30 wymian. Co więcej, ograniczenie znaków w Bing Chat na Chrome było ograniczone do 2000, podczas gdy Edge rozszerzył je do 3000 znaków.

Dalsze potwierdzenie przez Microsoft wzmocniło te potencjalne ograniczenia. Podkreślono wszechstronne doświadczenia chatbota, których użytkownicy mogą oczekiwać w Edge, w tym dłuższe rozmowy, ekstrakcję historii czatu i różnorodny zakres nowatorskich funkcji Bing wbudowanych bezpośrednio w przeglądarkę.

W niedawnym poście na blogu Microsoft wspomniał również o kilku innych triumfach, w tym o wieloaspektowej funkcji wyszukiwania wizualnego w Bing Chat, genialnej współpracy wyszukiwania tekstu i obrazów. Google początkowo wprowadził tę koncepcję w 2021 roku, ale innowacyjny model Bing wykorzystujący solidną platformę Open AI umożliwia użytkownikom wprowadzanie obrazów do Czatu, a następnie stymulowanie chatbota odpowiednimi pytaniami.

Co więcej, Microsoft uznał niedawne uruchomienie Bing Chat Enterprise za dochodowe przedsięwzięcie, które umożliwia ochronę danych do użytku komercyjnego w organizacjach, które obsługują dane wrażliwe na poufność. Firmy takie jak Apple, Samsung, Walmart, Verizon i duże firmy bankowe, takie jak Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo i JPMorgan, ograniczyły korzystanie z aplikacji konsumenckich, takich jak ChatGPT, ze względu na rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności danych.

Wreszcie, gigant technologiczny ujawnił imponujące kamienie milowe, które Bing Chat osiągnął od momentu powstania, oznaczając ponad 1 miliard czatów i ponad 750 milionów zdjęć wymienionych za pośrednictwem chatbota. Wzrost Edge'a kwartał do kwartału przez dziewięć kolejnych kwartałów również został uznany za znaczące zwycięstwo. Pomimo tego, że rzeczywisty harmonogram obsługi Bing Chat w przeglądarkach innych firm pozostaje niesprecyzowany, funkcja ta ma podobno pojawić się wkrótce.

