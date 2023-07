L'application textuelle Threads, développée par Instagram, a enregistré 100 millions d'inscriptions en l'espace de cinq jours. L'application, qui se présente comme un concurrent redoutable de Twitter, a été officiellement lancée le 6 juin, selon des sources fiables.

Mark ZuckerbergLe président-directeur général de Meta a fait part du parcours exaltant de l'application, qui a enregistré deux millions d'inscriptions en seulement deux heures, cinq millions en quatre heures et un nombre stupéfiant de 10 millions d'inscriptions dans les sept heures qui ont suivi le lancement. Le lendemain matin, l'application avait attiré plus de 30 millions d'adeptes désireux d'explorer cette nouvelle plateforme sociale axée sur le texte.

Jusqu'à l'arrivée de Threads, OpenAI’s ChatGPT bot s'enorgueillissait d'être l'un des produits de consommation à la croissance la plus rapide, ayant atteint la barre des 10 millions d'utilisateurs quotidiens en 40 jours et celle des 100 millions d'utilisateurs mensuels en l'espace de deux mois environ. Fait remarquable, Threads a dépassé ce record dès son premier mois d'existence en atteignant déjà les 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Toutefois, le véritable test d'endurance consiste à maintenir l'intérêt des utilisateurs pour la plateforme.

Malgré l'intérêt considérable suscité par la nouvelle application sociale textuelle de Meta, Threads manque de plusieurs fonctionnalités clés. Par exemple, l'application ne prend pas en charge ActivityPub, le protocole utilisé pour les messages sur les réseaux décentralisés. Meta a toutefois confirmé qu'elle travaillait sur cette intégration, mais jusqu'à ce que cette fonctionnalité soit déployée, l'application reste déconnectée de Fediverse.

De plus, Threads est équipé d'une interface web en lecture seule et ne prend pas en charge la recherche de messages, les messages directs, les hashtags et le fil d'actualité "Following". En raison de la réglementation d'Instagram, Threads applique également une politique stricte contre la nudité, ce qui contraste fortement avec un autre rival de Twitter, Bluesky, qui l'autorise.

Indépendamment de ces limitations, le fait d'attirer 100 millions d'utilisateurs en si peu de temps représente une réussite remarquable pour Threads. À en juger par son succès prématuré, Threads pourrait bien être là pour durer et remodeler le paysage des médias sociaux dans les jours à venir.

