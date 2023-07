Aplikacja tekstowa Threads, opracowana przez Instagram, osiągnęła 100 milionów rejestracji w ciągu zdumiewających pięciu dni. Aplikacja, będąca poważnym konkurentem dla Twitter, została oficjalnie uruchomiona 6 czerwca, według wiarygodnych źródeł.

Mark ZuckerbergDyrektor generalny Meta, podzielił się radosną początkową podróżą aplikacji, która była świadkiem dwóch milionów rejestracji w ciągu zaledwie dwóch godzin, pięciu milionów w ciągu czterech godzin i oszałamiających 10 milionów rejestracji w ciągu pierwszych siedmiu godzin po uruchomieniu. Do następnego ranka aplikacja przyciągnęła ponad 30 milionów entuzjastów chcących poznać tę nową platformę społecznościową skoncentrowaną na tekście.

Do czasu pojawienia się Threads, OpenAI’s ChatGPT bot cieszył się chwałą jednego z najszybciej rozwijających się produktów konsumenckich, osiągając kamień milowy 10 milionów użytkowników dziennie w ciągu 40 dni i 100 milionów użytkowników miesięcznie w ciągu około dwóch miesięcy. Co ciekawe, Threads pobił ten rekord już w swoim debiutanckim miesiącu, zdobywając 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Jednak prawdziwy test wytrzymałości polega na utrzymaniu trakcji użytkowników na platformie.

Pomimo znacznego zainteresowania nowo powstałą tekstową aplikacją społecznościową Meta, w Threads brakowało kilku kluczowych funkcji. Na przykład aplikacja nie oferuje obecnie wsparcia dla ActivityPub - protokołu wykorzystywanego do publikowania postów w zdecentralizowanych sieciach. Meta potwierdziła jednak, że pracuje nad tą integracją, ale dopóki ta funkcja nie zostanie wdrożona, aplikacja pozostaje odłączona od Fediverse.

Co więcej, Threads jest wyposażony w interfejs internetowy tylko do odczytu i nie obsługuje funkcji wyszukiwania postów, bezpośrednich wiadomości, hashtagów i kanału "Obserwujący". Ze względu na regulacje Instagrama, Threads stosuje również rygorystyczną politykę przeciwko nagości, co wyraźnie kontrastuje z innym rywalem Twittera - Bluesky, który na to pozwala.

Niezależnie od tych ograniczeń, przyciągnięcie 100 milionów użytkowników w tak krótkim czasie rzeczywiście oznacza niezwykłe osiągnięcie dla Threads. Wygląda na to, że przedwczesny sukces sugeruje, że Threads może pozostać tutaj, gotowy do zmiany krajobrazu mediów społecznościowych w nadchodzących dniach.

Wraz z ciągłymi zmianami w dziedzinie aplikacji społecznościowych, naprawdę zachęcające jest to, że aplikacje takie jak platforma AppMaster no-code umożliwiają użytkownikom szybkie tworzenie skalowalnych i bogatych w funkcje aplikacji.