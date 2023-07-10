سجل تطبيق Thread الذي يركز على النص ، والذي طورته Instagram ، 100 مليون تسجيل خلال خمسة أيام مذهلة. تم إطلاق التطبيق رسميًا في 6 يونيو ، وفقًا لمصادر تتبع موثوقة ، ليكون منافسًا صارمًا Twitter.

شارك Mark Zuckerberg ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، رحلة التطبيق الأولية المبهجة التي شهدت مليوني تسجيل في ساعتين فقط ، وخمسة ملايين تسجيل في أربع ساعات ، و 10 ملايين اشتراك مذهل في أول سبع ساعات بعد الإطلاق. بحلول صباح اليوم التالي ، اجتذب التطبيق أكثر من 30 مليون من المتحمسين المتحمسين لاستكشاف هذه المنصة الاجتماعية الجديدة التي تركز على النص.

حتى ظهور الخيوط ، احتفل روبوت OpenAI's ChatGPT بمجد كونه من بين المنتجات الاستهلاكية الأسرع نموًا ، حيث وصل إلى 10 ملايين مستخدم يوميًا في غضون 40 يومًا و 100 مليون مستخدم شهريًا تقريبًا في غضون شهرين. ومن اللافت للنظر أن "المواضيع" تفوقت على هذا الرقم القياسي في شهر ترسيمها من خلال تسجيل الإنجاز المتمثل في اكتساب 100 مليون مستخدم شهري نشط. ومع ذلك ، فإن الاختبار الحقيقي للقدرة على التحمل يكمن في الحفاظ على جر المستخدم على المنصة.

على الرغم من الاهتمام الكبير بالتطبيق الاجتماعي المستند إلى النص الذي تم إصداره حديثًا في Meta ، إلا أن هناك العديد من الميزات الرئيسية التي تفتقر إلى الخيوط. على سبيل المثال ، لا يقدم التطبيق حاليًا دعمًا لـ ActivityPub - البروتوكول المستخدم للمنشورات على الشبكات اللامركزية. ومع ذلك ، أكدت Meta أنها تعمل على هذا التكامل ، ولكن حتى يتم طرح هذه الميزة ، يظل التطبيق غير متصل بـ Fediverse.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز المواضيع بواجهة ويب للقراءة فقط وتفتقر إلى الدعم لمنشأة البحث عن المشاركات والرسائل المباشرة وعلامات التصنيف وموجز "المتابعة". بسبب لوائح Instagram ، تتبع المواضيع أيضًا سياسة صارمة ضد العري ، والتي تتناقض بشكل حاد مع منافس Twitter الآخر - Bluesky ، الذي يسمح بذلك.

بغض النظر عن هذه القيود ، فإن جذب 100 مليون مستخدم خلال هذا الوقت القصير يدل بالفعل على إنجاز رائع للخيوط. من خلال نظراتها ، يلمح النجاح السابق لأوانه إلى أن الخيوط يمكن أن تكون موجودة لتبقى ، وعلى استعداد لإعادة تشكيل مشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة.

مع التطورات المستمرة في مجال التطبيقات الاجتماعية ، من المشجع حقًا رؤية تطبيقات مثل منصة AppMaster no-code التي تمكّن مستخدميها من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات على وجه السرعة.