由Instagram 开发的以文本为中心的应用程序Threads，在惊人的五天内已获得1亿注册量。据可靠的跟踪消息来源称，该应用作为Twitter 的一个强有力的竞争者，于6月6日正式推出。

Mark Zuckerberg Meta 的首席执行官，分享了该应用令人振奋的初始旅程，在短短两小时内就有200万注册者，四小时内有500万注册者，在推出后的头七小时内有惊人的1000万注册者。到随后的早晨，该应用程序已经吸引了超过3000万的爱好者，他们渴望探索这个新的以文本为重点的社交平台。

在Threads出现之前，OpenAI’s ChatGPT bot一直沉浸在作为增长最快的消费产品之一的荣耀中，在40天内达到了1000万日用户的里程碑，在两个月内达到了1亿月用户。值得注意的是，Threads在其首次亮相的一个月内就已经取得了获得1亿月度活跃用户的成就，从而超越了这一记录。然而，对耐力的真正考验在于维持该平台的用户牵引力。

尽管人们对Meta公司新近推出的基于文本的社交应用有相当大的兴趣，但Threads的几个关键功能还是有所欠缺。例如，该应用目前不提供对ActivityPub的支持--该协议用于去中心化网络上的帖子。然而，Meta证实它正在进行这种整合，但在这项功能推出之前，该应用程序仍然与Fediverse脱节。

此外，Threads配备了一个只读的网页界面，并缺乏对帖子搜索工具、直接信息、标签和 "关注 "饲料的支持。由于Instagram的规定，Threads也遵循严格的禁止裸露的政策，这与另一个Twitter的竞争对手Bluesky形成鲜明对比，后者允许裸露。

尽管有这些限制，在如此短的时间内吸引了1亿用户，确实标志着Threads取得了非凡的成就。从外观上看，过早的成功暗示Threads可能会在这里停留，准备在未来的日子里重塑社交媒体的格局。

随着社交应用程序领域的不断发展，看到像AppMaster no-code 平台这样的应用程序使其用户能够迅速建立可扩展和功能丰富的应用程序，确实令人鼓舞。