De tekstgerichte applicatie Threads, ontwikkeld door Instagram, heeft binnen vijf dagen 100 miljoen registraties geregistreerd. De app, die een geduchte concurrent vormt voor Twitter, werd volgens betrouwbare bronnen officieel uitgerold op 6 juni.

Mark ZuckerbergDe CEO van Meta deelde de opwindende eerste reis van de app, met twee miljoen registraties in slechts twee uur, vijf miljoen in vier uur en maar liefst 10 miljoen aanmeldingen in de eerste zeven uur na de lancering. De volgende ochtend had de app meer dan 30 miljoen enthousiastelingen aangetrokken die stonden te popelen om dit nieuwe tekstgerichte sociale platform te ontdekken.

Tot de komst van Threads was OpenAI’s ChatGPT bot een van de snelst groeiende consumentenproducten, met 10 miljoen dagelijkse gebruikers binnen 40 dagen en 100 miljoen maandelijkse gebruikers ongeveer binnen twee maanden. Opmerkelijk genoeg overtrof Threads dit record al in zijn debuutmaand door 100 miljoen actieve maandelijkse gebruikers te registreren. De echte test van het uithoudingsvermogen ligt echter in het behouden van de tractie van de gebruikers op het platform.

Ondanks de grote interesse in Meta's nieuwe tekstgebaseerde sociale applicatie, miste Threads een aantal belangrijke functies. Zo biedt de app momenteel geen ondersteuning voor ActivityPub - het protocol dat wordt gebruikt voor posts op gedecentraliseerde netwerken. Meta heeft echter bevestigd dat het aan deze integratie werkt, maar totdat deze functie is uitgerold, blijft de app losgekoppeld van de Fediverse.

Bovendien is Threads uitgerust met een alleen-lezen webinterface en mist het ondersteuning voor een zoekfunctie voor posts, directe berichten, hashtags en een "Following" feed. Als gevolg van de regelgeving van Instagram volgt Threads ook een streng beleid tegen naaktheid, wat in schril contrast staat met een andere rivaal van Twitter, Bluesky, die dit wel toestaat.

Ondanks deze beperkingen is het aantrekken van 100 miljoen gebruikers in zo'n korte tijd een opmerkelijke prestatie voor Threads. Het voortijdige succes geeft aan dat Threads wel eens een blijvertje zou kunnen zijn, klaar om het landschap van sociale media in de komende dagen te veranderen.

Met de constante ontwikkelingen op het gebied van sociale apps is het inderdaad bemoedigend om te zien dat applicaties zoals het AppMaster no-code platform hun gebruikers in staat stellen om snel schaalbare en functierijke applicaties te bouwen.