Die textorientierte Anwendung Threads, die von Instagram entwickelt wurde, hat innerhalb von erstaunlichen fünf Tagen 100 Millionen Registrierungen verzeichnet. Die App, die sich als ernsthafter Konkurrent von Twitter versteht, wurde laut zuverlässigen Quellen am 6. Juni offiziell eingeführt.

Mark ZuckerbergDer CEO von Meta teilte mit, dass die App in nur zwei Stunden zwei Millionen Registrierungen, in vier Stunden fünf Millionen Registrierungen und in den ersten sieben Stunden nach dem Start unglaubliche 10 Millionen Registrierungen verzeichnete. Am nächsten Morgen hatte die App bereits über 30 Millionen begeisterte Nutzer, die diese neue, auf Text basierende soziale Plattform erkunden wollten.

Bis zur Einführung von Threads konnte sich OpenAI’s ChatGPT bot des Ruhms rühmen, zu den am schnellsten wachsenden Konsumgütern zu gehören, da es den Meilenstein von 10 Millionen täglichen Nutzern innerhalb von 40 Tagen und von 100 Millionen monatlichen Nutzern innerhalb von etwa zwei Monaten erreichte. Bemerkenswerterweise übertraf Threads diesen Rekord bereits in seinem ersten Monat, in dem es 100 Millionen aktive monatliche Nutzer erreichte. Der eigentliche Härtetest besteht jedoch darin, die Nutzerbindung an die Plattform aufrechtzuerhalten.

Trotz des beträchtlichen Interesses an Metas neuer textbasierter sozialer Anwendung fehlten in Threads einige wichtige Funktionen. Zum Beispiel bietet die App derzeit keine Unterstützung für ActivityPub - das Protokoll, das für Posts in dezentralen Netzwerken verwendet wird. Meta bestätigte jedoch, dass es an dieser Integration arbeitet, aber bis diese Funktion eingeführt wird, bleibt die App vom Fediverse abgekoppelt.

Darüber hinaus ist Threads mit einer nur lesbaren Weboberfläche ausgestattet und bietet keine Unterstützung für eine Post-Suchfunktion, Direktnachrichten, Hashtags und einen "Following"-Feed. Aufgrund der Vorschriften von Instagram verfolgt Threads auch eine strenge Politik gegen Nacktheit, was in starkem Kontrast zu einem anderen Twitter-Konkurrenten - Bluesky - steht, der dies zulässt.

Ungeachtet dieser Einschränkungen ist es ein bemerkenswerter Erfolg für Threads, in so kurzer Zeit 100 Millionen Nutzer anzuziehen. So wie es aussieht, deutet der verfrühte Erfolg darauf hin, dass Threads auf Dauer Bestand haben und die Landschaft der sozialen Medien in den kommenden Tagen umgestalten könnte.

