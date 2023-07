L'applicazione incentrata sul testo Threads, sviluppata da Instagram, ha totalizzato 100 milioni di registrazioni in cinque giorni. Secondo fonti attendibili, l'applicazione, che si propone come un concorrente agguerrito di Twitter, è stata lanciata ufficialmente il 6 giugno.

Mark ZuckerbergL'amministratore delegato di Meta ha condiviso l'esaltante percorso iniziale dell'app, che ha visto due milioni di registrazioni in sole due ore, cinque milioni in quattro ore e ben 10 milioni di iscrizioni nelle prime sette ore dal lancio. Nella mattinata successiva, l'app aveva attirato oltre 30 milioni di appassionati desiderosi di esplorare questa nuova piattaforma sociale incentrata sul testo.

Fino all'avvento di Threads, OpenAI’s ChatGPT bot si fregiava della gloria di essere uno dei prodotti di consumo a più rapida crescita, avendo raggiunto la pietra miliare di 10 milioni di utenti giornalieri in 40 giorni e 100 milioni di utenti mensili nell'arco di due mesi. Notevolmente, Threads ha superato questo record nel suo mese di debutto, segnando già il raggiungimento di 100 milioni di utenti attivi mensili. Tuttavia, la vera prova di resistenza sta nel sostenere la trazione degli utenti sulla piattaforma.

Nonostante il notevole interesse suscitato dalla nuova applicazione sociale testuale di Meta, in Threads mancano alcune caratteristiche fondamentali. Ad esempio, l'applicazione non offre attualmente il supporto per ActivityPub, il protocollo utilizzato per i post sulle reti decentralizzate. Meta, tuttavia, ha confermato che sta lavorando a questa integrazione, ma fino a quando questa funzione non sarà implementata, l'app rimarrà scollegata dal Fediverse.

Inoltre, Threads è dotato di un'interfaccia web di sola lettura e manca del supporto per la ricerca dei post, i messaggi diretti, gli hashtag e il feed "Following". A causa delle norme di Instagram, Threads segue anche una politica rigorosa contro la nudità, in netto contrasto con un altro rivale di Twitter, Bluesky, che la consente.

A prescindere da queste limitazioni, il raggiungimento di 100 milioni di utenti in così poco tempo rappresenta un risultato notevole per Threads. A quanto pare, questo successo prematuro lascia intendere che Threads potrebbe essere qui per restare, pronto a rimodellare il panorama dei social media nei giorni a venire.

Con le continue evoluzioni nel campo delle applicazioni sociali, è davvero incoraggiante vedere applicazioni come la piattaforma AppMaster no-code che consente ai propri utenti di creare rapidamente applicazioni scalabili e ricche di funzionalità.