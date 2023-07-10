Текстовое приложение Threads, разработанное компанией Instagram, за пять дней набрало 100 миллионов регистраций. Приложение, которое является серьезным конкурентом Twitter, было официально запущено 6 июня, согласно надежным источникам.

Mark ZuckerbergГенеральный директор Meta рассказал о захватывающем первоначальном пути приложения, в ходе которого было зарегистрировано два миллиона пользователей всего за два часа, пять миллионов за четыре часа и 10 миллионов подписчиков в первые семь часов после запуска. К утру следующего дня приложение привлекло более 30 миллионов энтузиастов, жаждущих познакомиться с новой социальной платформой, ориентированной на текстовые сообщения.

До появления Threads, OpenAI’s ChatGPT bot пользовался славой одного из самых быстрорастущих потребительских продуктов, достигнув отметки в 10 миллионов ежедневных пользователей за 40 дней и 100 миллионов ежемесячных пользователей примерно за два месяца. Примечательно, что Threads превзошел этот рекорд в свой дебютный месяц, уже отметив достижение в 100 миллионов активных ежемесячных пользователей. Однако настоящее испытание на выносливость заключается в поддержании пользовательской тяги на платформе.

Несмотря на значительный интерес к новому текстовому социальному приложению Meta, в Threads не хватает нескольких ключевых функций. Например, приложение в настоящее время не поддерживает ActivityPub - протокол, используемый для сообщений в децентрализованных сетях. Мета, однако, подтвердила, что работает над этой интеграцией, но пока эта функция не внедрена, приложение остается оторванным от Fediverse.

Более того, Threads оснащен веб-интерфейсом только для чтения и не поддерживает поиск постов, прямые сообщения, хэштеги и ленту "Following". В связи с правилами Instagram, Threads также придерживается строгой политики против обнаженной натуры, что резко контрастирует с другим конкурентом Twitter - Bluesky, который ее допускает.

Несмотря на эти ограничения, привлечение 100 миллионов пользователей за столь короткое время действительно является выдающимся достижением для Threads. Судя по всему, преждевременный успех говорит о том, что Threads может остаться здесь и в ближайшие дни изменить ландшафт социальных сетей.

Учитывая постоянное развитие сферы социальных приложений, отрадно видеть, что такие приложения, как платформа AppMaster no-code, позволяют своим пользователям быстро создавать масштабируемые и многофункциональные приложения.