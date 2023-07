A aplicação centrada no texto Threads, desenvolvida pela Instagram, registou 100 milhões de registos em cinco dias. A aplicação, que se apresenta como um forte concorrente da Twitter, foi oficialmente lançada a 6 de junho, de acordo com fontes fiáveis.

Mark ZuckerbergO CEO da Meta, partilhou a emocionante viagem inicial da aplicação, que registou dois milhões de registos em apenas duas horas, cinco milhões em quatro horas e uns impressionantes 10 milhões de inscrições nas primeiras sete horas após o lançamento. Na manhã seguinte, a aplicação tinha atraído mais de 30 milhões de entusiastas ansiosos por explorar esta nova plataforma social centrada no texto.

Até ao advento do Threads, o OpenAI’s ChatGPT bot gozava da glória de estar entre os produtos de consumo com crescimento mais rápido, tendo atingido a marca de 10 milhões de utilizadores diários em 40 dias e 100 milhões de utilizadores mensais num espaço de dois meses. Notavelmente, o Threads ultrapassou este recorde no seu mês de estreia, marcando já a conquista de 100 milhões de utilizadores mensais activos. No entanto, o verdadeiro teste de resistência consiste em manter a tração dos utilizadores na plataforma.

Apesar do interesse considerável na recém-criada aplicação social baseada em texto da Meta, o Threads carece de várias funcionalidades essenciais. Por exemplo, o aplicativo atualmente não oferece suporte para ActivityPub - o protocolo utilizado para postagens em redes descentralizadas. Meta, no entanto, confirmou que está trabalhando nessa integração, mas até que esse recurso seja implementado, o aplicativo permanece desconectado do Fediverse.

Além disso, a Threads está equipada com uma interface web só de leitura e não tem suporte para uma funcionalidade de pesquisa de publicações, mensagens directas, hashtags e um feed "Seguir". Devido aos regulamentos do Instagram, o Threads também segue uma política rigorosa contra a nudez, o que contrasta fortemente com outro rival do Twitter, o Bluesky, que a permite.

Independentemente destas limitações, atrair 100 milhões de utilizadores num espaço de tempo tão curto significa, de facto, um feito notável para o Threads. Pelo que parece, o sucesso prematuro insinua que o Threads pode ter vindo para ficar, pronto para remodelar a paisagem das redes sociais nos próximos dias.

