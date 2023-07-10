Instagram tarafından geliştirilen metin merkezli uygulama Threads, şaşırtıcı beş gün içinde 100 milyon kayıt gerçekleştirdi. Güvenilir izleme kaynaklarına göre, Twitter sert bir rakip olarak sunulan uygulama, 6 Haziran'da resmi olarak kullanıma sunuldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın yalnızca iki saatte iki milyon, dört saatte beş milyon ve lansmandan sonraki ilk yedi saatte 10 milyon kayda ulaşan şaşırtıcı bir kayda tanık olan heyecan verici ilk yolculuğunu paylaştı. Ertesi sabah, uygulama bu yeni metin odaklı sosyal platformu keşfetmeye hevesli 30 milyondan fazla meraklıyı kendine çekmişti.

Threads'in ortaya çıkışına kadar, OpenAI's ChatGPT botu, 40 gün içinde günlük 10 milyon kullanıcıya ve kabaca iki ay içinde aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen tüketici ürünleri arasında yer almanın ihtişamını yaşıyordu. Dikkat çekici bir şekilde, Threads ilk ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcı toplama başarısını işaretleyerek bu rekoru gölgede bıraktı. Bununla birlikte, gerçek dayanıklılık testi, kullanıcının platform üzerindeki çekişini sürdürmede yatmaktadır.

Meta'nın yeni basılan metin tabanlı sosyal uygulamasına olan büyük ilgiye rağmen, Threads'de bazı temel özellikler eksikti. Örneğin, uygulama şu anda merkezi olmayan ağlardaki gönderiler için kullanılan protokol olan ActivityPub için destek sunmuyor. Ancak Meta, bu entegrasyon üzerinde çalıştığını doğruladı, ancak bu özellik kullanıma sunulana kadar uygulamanın Fediverse ile bağlantısı kesilmiş durumda kalacak.

Dahası, Konular salt okunur bir web arayüzü ile donatılmıştır ve bir arama sonrası özelliği, doğrudan mesajlar, hashtag'ler ve "Takip" beslemesi için destekten yoksundur. Instagram'ın düzenlemeleri nedeniyle, Threads ayrıca çıplaklığa karşı katı bir politika izliyor ve bu, başka bir Twitter rakibi olan Bluesky ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Bu kısıtlamalardan bağımsız olarak, bu kadar kısa sürede 100 milyon kullanıcıyı kendine çekmek, gerçekten de Threads için dikkate değer bir başarı anlamına geliyor. Görünüşe göre erken başarı, Threads'in önümüzdeki günlerde sosyal medya manzarasını yeniden şekillendirmeye hazır olarak burada kalabileceğini ima ediyor.

Sosyal uygulamalar alanındaki sürekli gelişmelerle birlikte, kullanıcılarını hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiren AppMaster no-code platform gibi uygulamaları görmek gerçekten cesaret verici.