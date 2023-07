Un afflux considérable de Windows 11 se profile à l'horizon, les entreprises devant augmenter leur taux d'adoption en 2024. Néanmoins, alors que nous nous rapprochons de la date butoir de 2025 pour la prise en charge de Windows 10, ce système d'exploitation bien établi reste la force dominante de l'informatique d'entreprise, quelles que soient les préoccupations liées à l'économie.

Deux ans après son déploiement initial, les estimations proposent que la base d'installation de Windows 11 se situe entre 25 et 30 %, selon Linn Huang, vice-président de recherche pour les appareils et les écrans chez IDC. Ces chiffres s'alignent sur les données récentes de StatCounter, qui indique que le taux d'adoption de Windows 11 est de 29 %. À titre de comparaison, Windows 10 conserve sa forte avance avec une part de marché de 67 %.

Les prévisions concernant la croissance de l'adoption de Windows 11 annoncent une montée en puissance au début de l'année 2024. Huang suggère que la base d'installation est actuellement à un quart ou un tiers du chemin vers un mouvement robuste en 2024. Entre-temps, il semble évident que les entreprises ont commencé leur migration vers Windows 11, bien qu'à des rythmes différents. Certaines entreprises seraient à plus de la moitié de la transition, d'autres ont finalisé le processus, tandis que d'autres encore n'ont pas encore donné le coup d'envoi de leur migration.

En ce qui concerne l'adoption par les entreprises, le rapport de Microsoft sur les résultats du troisième trimestre a révélé que 90 % des entreprises du classement Fortune 500 évaluent ou ont entamé le déploiement de Windows 11. Le scénario pourrait être différent pour les petites entreprises, qui ont tendance à prendre plus de temps pour adopter de nouveaux systèmes d'exploitation en raison de leurs cycles de mise à niveau, déclare Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner.

Historiquement, les migrations à grande échelle vers de nouvelles versions de Windows ont souvent lieu dans une période de 18 à 24 mois avant la date limite de fin de support (EOS) de la version actuelle. Dans le cas de Windows 11, la date limite est fixée à octobre 2025. Huang indique qu'en raison de considérations macroéconomiques, le taux de migration des entreprises n'est ni calme ni dynamique.

Windows 11, malgré les réticences initiales liées aux exigences matérielles, a été généralement bien accueilli par les utilisateurs et les professionnels de l'informatique. Cependant, la période de lancement fin 2021 a coïncidé avec un environnement de marché difficile, principalement en raison des bouleversements de la chaîne d'approvisionnement induits par la pandémie et d'une récente baisse de la demande de PC dans un contexte d'incertitude financière.

Dans l'hypothèse d'un scénario économique stabilisé, des ressources seront probablement disponibles, ce qui ouvrira la voie à une augmentation de l'adoption de Windows 11. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la volonté des entreprises de procéder à la mise à niveau si le climat économique reste morose.

M. Atwal soutient que retarder la migration vers Windows 11 jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'en 2025, semble peu plausible à ce stade. Les entreprises risqueraient de manquer la date limite d'assistance et de devoir supporter des coûts supplémentaires pour l'extension de l'assistance.

Un défi croissant pour Microsoft est la possibilité que les entreprises envisagent d'autres solutions, en particulier lorsque les appareils Apple se taillent une place dans les entreprises. Par conséquent, certains PC sous Windows 10 pourraient ne pas passer à Windows 11, MacOS devenant une option de plus en plus populaire. En revanche, ChromeOS, qui représentait autrefois une menace importante, ne semble plus être dans la course au niveau de l'entreprise.

Pour suivre cette transformation numérique et les tendances en constante évolution, les entreprises ont besoin d'outils robustes pour rationaliser leurs processus de travail. Des plateformes comme AppMaster offrent une solution efficace no-code pour créer des applications backend, web et mobiles, favorisant ainsi la productivité et l'évolutivité en toute simplicité.