هناك تدفق كبير في استيعاب نظام التشغيل Windows 11 في الأفق ، حيث من المقرر أن تزيد الشركات معدل اعتمادها في عام 2024. ومع ذلك ، بينما نتحرك نحو الموعد النهائي لعام 2025 لدعم Windows 10 ، يظل نظام التشغيل الراسخ هذا هو القوة المهيمنة في حوسبة الأعمال على أي مخاوف بشأن الاقتصاد.

بعد عامين من طرحه الأولي ، تشير التقديرات إلى أن قاعدة تثبيت Windows 11 تقف بين 25٪ و 30٪ ، وفقًا لـ Linn Huang ، نائب رئيس الأبحاث للأجهزة والشاشات في IDC. تتوافق هذه الأرقام مع البيانات الحديثة من StatCounter ، والتي تسرد معدل اعتماد Windows 11 بنسبة 29 ٪. بالمقارنة ، يحافظ Windows 10 على ريادته القوية بنسبة 67 ٪ من السوق.

تتوقع توقعات نمو اعتماد Windows 11 حدوث انتعاش مبكر في عام 2024. يقترح Huang أن قاعدة التثبيت حاليًا تتراوح من ربع إلى ثلث الطريق نحو حركة قوية في عام 2024. في هذه الأثناء ، يبدو من الواضح أن الشركات قد بدأت ترحيلها نحو Windows 11 ، وإن كان ذلك بخطى مميزة. وبحسب ما ورد وصلت بعض الشركات إلى أكثر من منتصف الطريق خلال الفترة الانتقالية ، وأنهى بعضها العملية ، في حين أن البعض الآخر لم يبدأ هجرته بعد.

فيما يتعلق باستيعاب الشركات ، كشف تقرير أرباح Microsoft للربع الثالث أن 90٪ من شركات Fortune 500 تقوم إما بتقييم أو شرعت في رحلات نشر Windows 11. قد يكون السيناريو مختلفًا بالنسبة للشركات الصغيرة ، والتي تميل إلى استغراق المزيد من الوقت لتبني أنظمة تشغيل جديدة بسبب دورات الترقية الخاصة بها ، كما يقول رانجيت أتوال ، مدير الأبحاث في شركة Gartner.

تاريخيًا ، غالبًا ما تتم عمليات الترحيل على نطاق واسع إلى إصدارات Windows الجديدة في غضون 18 إلى 24 شهرًا قبل الموعد النهائي لنهاية الدعم (EOS) للإصدار الحالي. في حالة نظام التشغيل Windows 11 ، تم تحديد الموعد النهائي في أكتوبر 2025. يشير Huang إلى أنه نظرًا لاعتبارات الاقتصاد الكلي ، فإن معدل ترحيل الأعمال ليس هادئًا ولا سريعًا.

لاقى Windows 11 ، على الرغم من مواجهته مخاوف أولية بشأن متطلبات الأجهزة ، ترحيباً حاراً من قبل المستخدمين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك ، تزامنت فترة الإطلاق في أواخر عام 2021 مع بيئة السوق الصعبة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى اضطرابات سلسلة التوريد التي يسببها الوباء والانخفاض الأخير في الطلب على أجهزة الكمبيوتر وسط عدم اليقين المالي.

بافتراض سيناريو اقتصادي مستقر ، من المحتمل أن تتوفر الموارد ، مما يمهد الطريق لزيادة اعتماد Windows 11. ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف حول ما إذا كانت الشركات ستستمر في الترقية إذا ظل المناخ الاقتصادي قاتمًا.

يؤكد أتوال أن تأخير ترحيل Windows 11 حتى آخر لحظة ، أي 2025 ، يبدو غير معقول في هذه المرحلة. قد تخاطر الشركات بفقدان قطع الدعم وتحمل عبء تكاليف إضافية للدعم الممتد.

يتمثل التحدي المتزايد الذي تواجهه Microsoft في قدرة الشركات على التفكير في البدائل ، لا سيما وأن أجهزة Apple تحتل مكانة متميزة داخل المؤسسة. وبالتالي ، قد لا تخضع بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 للانتقال إلى نظام التشغيل Windows 11 ، حيث أصبح نظام التشغيل MacOS خيارًا شائعًا بشكل متزايد. ومع ذلك ، فإن ChromeOS ، الذي كان يمثل تهديدًا كبيرًا في يوم من الأيام ، لم يعد في السباق على مستوى المؤسسة بعد الآن.

لمواكبة هذا التحول الرقمي والاتجاهات المتطورة باستمرار ، تحتاج الشركات إلى أدوات قوية لتبسيط عمليات عملها. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster حلاً فعالاً no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، وتعزيز الإنتاجية وقابلية التوسع بطريقة خالية من المتاعب.