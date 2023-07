Ein beträchtlicher Anstieg der Akzeptanz von Windows 11 ist absehbar, wobei die Unternehmen ihre Akzeptanzrate im Jahr 2024 erhöhen werden. Da wir uns jedoch dem Enddatum 2025 für die Unterstützung von Windows 10 nähern, bleibt dieses etablierte Betriebssystem die dominierende Kraft im Bereich der Geschäftscomputer und übertrifft alle Bedenken hinsichtlich der Wirtschaft.

Laut Linn Huang, Research VP für Geräte und Displays bei IDC, liegt die Installationsbasis von Windows 11 zwei Jahre nach der Markteinführung zwischen 25 und 30 %. Diese Zahlen decken sich mit den jüngsten Daten von StatCounter, die die Akzeptanz von Windows 11 auf 29 % beziffern. Im Vergleich dazu behält Windows 10 mit einem Marktanteil von 67 % seine starke Führung.

Die Erwartungen für das Wachstum von Windows 11 gehen von einem Aufschwung zu Beginn des Jahres 2024 aus. Huang geht davon aus, dass die Installationsbasis derzeit ein Viertel bis ein Drittel des Weges zu einer robusten Bewegung im Jahr 2024 zurückgelegt hat. In der Zwischenzeit haben Unternehmen offenbar mit der Migration auf Windows 11 begonnen, wenn auch in unterschiedlichem Tempo. Einige Unternehmen haben Berichten zufolge bereits mehr als die Hälfte der Umstellung hinter sich, andere haben den Prozess bereits abgeschlossen, während andere ihre Umstellung noch nicht begonnen haben.

Was die Akzeptanz in den Unternehmen betrifft, so hat der Bericht von Microsoft zum dritten Quartal gezeigt, dass 90 % der Fortune-500-Unternehmen die Einführung von Windows 11 entweder prüfen oder bereits begonnen haben. Das Szenario könnte für kleinere Unternehmen anders aussehen, die aufgrund ihrer Upgrade-Zyklen mehr Zeit für die Einführung neuer Betriebssysteme benötigen, so Ranjit Atwal, Forschungsdirektor bei Gartner.

Historisch gesehen finden groß angelegte Migrationen auf neue Windows-Versionen oft innerhalb eines Zeitraums von 18 bis 24 Monaten vor dem End-of-Support (EOS)-Stichtag für die aktuelle Version statt. Im Fall von Windows 11 ist dieser Termin für Oktober 2025 angesetzt. Huang weist darauf hin, dass die Migrationsrate in Unternehmen aufgrund makroökonomischer Erwägungen weder eintönig noch lebhaft ist.

Windows 11 wurde trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Hardwareanforderungen von Anwendern und IT-Fachleuten im Allgemeinen sehr positiv aufgenommen. Die Markteinführung Ende 2021 fiel jedoch mit einem schwierigen Marktumfeld zusammen, das in erster Linie auf pandemiebedingte Umwälzungen in der Versorgungskette und den jüngsten Rückgang der PC-Nachfrage aufgrund der finanziellen Unsicherheit zurückzuführen ist.

Wenn sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert, werden wahrscheinlich mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, so dass die Akzeptanz von Windows 11 zunehmen wird. Es ist jedoch fraglich, ob die Unternehmen das Upgrade durchführen werden, wenn das wirtschaftliche Klima weiterhin schlecht ist.

Atwal ist der Ansicht, dass eine Verschiebung der Migration auf Windows 11 bis zum letzten Moment, d. h. bis 2025, zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint. Unternehmen würden riskieren, den Support-Stichtag zu verpassen und mit zusätzlichen Kosten für erweiterten Support belastet zu werden.

Eine zunehmende Herausforderung für Microsoft besteht darin, dass Unternehmen möglicherweise Alternativen in Betracht ziehen, insbesondere da Apple-Geräte in Unternehmen eine Nische erobern. Folglich werden einige Windows 10-PCs möglicherweise nicht auf Windows 11 umgestellt, da MacOS eine immer beliebtere Option wird. ChromeOS, das einst eine erhebliche Bedrohung darstellte, scheint jedoch auf Unternehmensebene nicht mehr im Rennen zu sein.

Um mit dieser digitalen Transformation und den sich ständig weiterentwickelnden Trends Schritt halten zu können, benötigen Unternehmen robuste Tools zur Rationalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Plattformen wie AppMaster bieten eine effiziente Lösung ( no-code) für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, die die Produktivität und Skalierbarkeit auf problemlose Weise fördern.