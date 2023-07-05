Windows 11的大量涌入即将到来，企业将在2024年提高其采用率。然而，随着我们迈向2025年Windows 10支持的截止日期，这个成熟的操作系统仍然是商业计算的主导力量，而不是对经济的任何担忧。

据IDC设备和显示器研究副总裁Linn Huang称，在其最初推出的两年后，估计Windows 11的安装量在25%和30%之间。这些数字与StatCounter的最新数据一致，该数据显示Windows 11的采用率为29%。相比之下，Windows 10以67%的市场份额保持着强有力的领先地位。

对Windows 11采用率增长的预期预测是在2024年早期出现上升。黄表示，安装基础目前有四分之一到三分之一的时间在2024年实现强劲的运动。与此同时，企业似乎已经开始向Windows 11迁移，尽管步伐不同。据报道，一些企业已经完成了一半以上的过渡，一些企业已经完成了这一过程，而其他企业还没有启动他们的迁移。

就企业接受程度而言，微软第三季度的收益报告显示，90%的财富500强企业正在评估或已经开始了他们的Windows 11部署之旅。Gartner的研究总监Ranjit Atwal说，小型企业的情况可能有所不同，由于其升级周期，它们往往需要更多的时间来采用新的操作系统。

从历史上看，大规模迁移到新的Windows版本通常是在当前版本的结束支持（EOS）期限之前的18到24个月内进行的。在Windows 11的情况下，最后期限定在2025年10月。黄晓明表示，由于宏观经济的考虑，企业迁移率既不冷清也不轻快。

Windows 11尽管最初面临着对硬件要求的疑虑，但普遍受到用户和IT专业人士的热烈欢迎。然而，2021年末的发布期恰逢一个充满挑战的市场环境，主要是由于大流行病引起的供应链动荡和最近在金融不确定性中对个人电脑需求的下滑。

假设经济形势趋于稳定，资源将可能变得可用，为增加Windows 11的采用铺平道路。然而，如果经济环境仍然严峻，企业是否会继续升级的问题仍然存在。

阿特瓦尔认为，将Windows 11迁移推迟到最后一刻，即2025年，在这个阶段似乎是不可能的。公司将面临错过支持截止日期的风险，并为延长支持而承担额外费用。

微软面临的一个越来越大的挑战是企业有可能考虑替代方案，特别是当苹果设备在企业中开辟出一片天地时。因此，一些Windows 10 PC可能不会过渡到Windows 11，而MacOS则成为越来越受欢迎的选择。然而，曾经构成重大威胁的ChromeOS似乎不再是企业级的竞争者了。

为了跟上这种数字化转型和不断发展的趋势，企业需要强大的工具来简化他们的工作流程。像AppMaster这样的平台提供了一个高效的no-code ，以建立后端、网络和移动应用程序，以无忧无虑的方式促进生产力和可扩展性。