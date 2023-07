All'orizzonte si prospetta un notevole aumento dell'adozione di Windows 11, con le aziende destinate ad aumentare il tasso di adozione nel 2024. Tuttavia, mentre ci avviciniamo alla data limite del 2025 per il supporto di Windows 10, questo sistema operativo consolidato rimane la forza dominante nell'informatica aziendale, al di là delle preoccupazioni economiche.

A due anni dal lancio iniziale, le stime indicano che la base di installazione di Windows 11 si attesta tra il 25% e il 30%, secondo Linn Huang, vicepresidente della ricerca sui dispositivi e i display di IDC. Queste cifre sono in linea con i dati recenti di StatCounter, secondo cui il tasso di adozione di Windows 11 è del 29%. In confronto, Windows 10 mantiene la sua forte leadership con una quota di mercato del 67%.

Le aspettative per la crescita dell'adozione di Windows 11 prevedono un'impennata all'inizio del 2024. Huang suggerisce che la base di installazione è attualmente a un quarto o a un terzo del percorso verso un movimento robusto nel 2024. Nel frattempo, sembra che le aziende abbiano iniziato la migrazione verso Windows 11, anche se a ritmi diversi. Secondo quanto riferito, alcune aziende hanno superato la metà della transizione, altre hanno completato il processo, mentre altre ancora non hanno ancora avviato la migrazione.

Per quanto riguarda l'adozione da parte delle aziende, il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Microsoft ha rivelato che il 90% delle aziende Fortune 500 sta valutando o ha intrapreso il viaggio verso l'implementazione di Windows 11. Lo scenario potrebbe essere diverso per le aziende più piccole, che tendono a impiegare più tempo per adottare nuovi sistemi operativi a causa dei loro cicli di aggiornamento, afferma Ranjit Atwal, research director di Gartner.

Storicamente, le migrazioni su larga scala alle nuove versioni di Windows avvengono spesso in un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi prima della scadenza della fine del supporto (EOS) per la versione corrente. Nel caso di Windows 11, la scadenza è fissata per ottobre 2025. Huang indica che, a causa di considerazioni macroeconomiche, il tasso di migrazione delle aziende non è né calante né vivace.

Windows 11, nonostante le remore iniziali sui requisiti hardware, è stato generalmente accolto con favore da utenti e professionisti IT. Tuttavia, il periodo di lancio alla fine del 2021 ha coinciso con un ambiente di mercato difficile, principalmente a causa degli sconvolgimenti della catena di fornitura indotti dalla pandemia e del recente calo della domanda di PC dovuto all'incertezza finanziaria.

Nell'ipotesi di uno scenario economico in via di stabilizzazione, è probabile che le risorse si rendano disponibili, aprendo la strada a un incremento dell'adozione di Windows 11. Tuttavia, si teme che le aziende procedano con l'aggiornamento se il clima economico rimane cupo.

Atwal sostiene che ritardare la migrazione a Windows 11 fino all'ultimo momento, cioè fino al 2025, sembra poco plausibile in questa fase. Le aziende rischierebbero di non ricevere la scadenza del supporto e di essere gravate da costi aggiuntivi per il supporto esteso.

Una sfida crescente per Microsoft è la possibilità che le aziende prendano in considerazione alternative, in particolare quando i dispositivi Apple si ritagliano una nicchia all'interno delle aziende. Di conseguenza, alcuni PC Windows 10 potrebbero non passare a Windows 11, mentre MacOS sta diventando un'opzione sempre più popolare. Tuttavia, ChromeOS, che un tempo rappresentava una minaccia significativa, non sembra essere più in gara a livello aziendale.

Per stare al passo con questa trasformazione digitale e con le tendenze in continua evoluzione, le aziende hanno bisogno di strumenti solidi per ottimizzare i processi di lavoro. Piattaforme come AppMaster offrono un'efficiente soluzione no-code per costruire applicazioni backend, web e mobili, favorendo la produttività e la scalabilità senza problemi.